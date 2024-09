La plataforma por el tren cree que "la política local no ha estado a la altura" para defender la línea de Guadix

La plataforma provincial de Granada por el tren ha indicado en un comunicado que la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "pone límites a nuevas líneas por criterios exclusivamente económicos y ahí la política local no ha estado a la altura para adelantarse" a los "condicionantes" que el estudio informativo sobre la línea entre la ciudad granadina de Guadix y Lorca pone en este sentido para señalar que en este momento no estaría justificada su reapertura.

Se ha referido en concreto esta organización al apartado del informe que señala que, según ha apuntado en este comunicado, "el desarrollo de una nueva conexión Lorca-Guadix no contribuiría a la consecución de ninguno de los objetivos previstos en la planificación estratégica sectorial actual, y en particular, el de la potenciación de los corredores Mediterráneo y Atlántico", plasmado en la citada estrategia, "puesto que este itinerario no forma parte de ninguna de las anteriores".

Ante esta situación, la plataforma considera que "toda Granada junta, ciudadanía e instituciones", debería exigir al Gobierno de España que "se agoten todas las posibilidades para que el trazado Guadix-Baza-Lorca sea incluido como ramal de enlace de los Corredores Mediterráneo Central" y Litoral y por tanto, sea considerado como "parte" del mismo.

Desde la plataforma han considerado "muy desacertado" en sus conclusiones el estudio de viabilidad de la línea ferroviaria Guadix-Lorca. "Veníamos avisando que esta línea tenía sentido vinculada al Corredor Mediterráneo y desde la política local, nacional y europea nada se ha hecho, incluso cuando hubo posibilidad de incluir nuevos trazados en la reciente modificación del reglamento europeo de la Red Transeuropea de Transportes", han mantenido.