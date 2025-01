Pablo Pin: "Quiero que el equipo siga teniendo esta ambición"

"Jodidos por perder contra el Real Madrid", así se ha encontrado Pablo Pin a su vestuario tras un duro encuentro con un final injusto para un Covirán Granada que dominó en el marcador durante 37 minutos. El técnico rojinegro ha resaltado la infinidad de aspectos bien realizados este miércoles ante los blancos, pero sobre todo la implicación y esfuerzo de su equipo. Además, el entrenador ha resaltado las actuaciones de Gian Clavell e Iván Aurrecoechea.

Valoración del partido: "Hemos empezado el partido con mucha energía, hemos intentado colapsar a los generadores a nivel defensivo y hacer un esfuerzo a nivel de rebote. Intentar anotar en primeros segundos y poner un ritmo muy alto. En el primer tiempo en general lo hemos conseguido, con mucha energía y mucho descaro. Ha habido muy buenos minutos de Iván, es un premio para él. Sabíamos que el Real Madrid iba a subir el nivel defensivo y el nivel físico. Creo que en el tercer periodo hemos vuelto a estar bien, han ganado el periodo de dos y hemos sido capaces de controlar su inicio, de volver a entrar el último cuarto con ventaja. El Real Madrid ha subido el nivel defensivo, con manos y contactos en el último cuarto. Es una pena ese 4-11 en tiros libres en el último periodo, habríamos llegado a un final más apretado con más tiros libres. Ha habido algunas situaciones, sobre todo con Elías, que no han sido iguales. Esos detalles, donde el Madrid corre, te mata y ahí "

Refuerzo positivo: "Quiero que el equipo se quede con todo, es verdad que hemos ido ganado 37 minutos. Me he encontrado al vestuario jodido, pero por otro lado también se lo valoro. Estamos jodidos por no ganarle al Madrid, por perder contra Baskonia, contra un Gran Canaria al que le empatamos, contra un Murcia por un triple en el último momento. Quiero que el equipo siga teniendo esa ambición, somos un equipo competitivo, tenemos un equipo que se esfuerza, implicado y que trabaja cada día al 100%".

Iván Aurrecoechea: "Ha hecho un buen partido. Cada día esta mejor, necesita dar un paso en la concentración con ciertas normas. Ahí tiene que dar un paso adelante y es un jugador que sigue trabajando así va a entrar en la rotación. No sé cuantos jugadores de LEB han pasado a jugar este año, tiene su oportunidad y así seguirá siendo si sigue trabajando así.

Planteamiento defensivo: "Casi perfecto. El tema de la zona hubiese salido perfecto si con un poco de más físico hubiésemos controlado mejor el rebote. Hemos hecho una buena defensa, hemos bajado sus porcentajes. Este es el camino, lo que necesitamos es hacer este tipo de energía siempre. El equipo lo ha interpretado todo muy bien".

Final primera vuelta: "Nos tenemos que concentrar en Valencia. Cualquier día podemos ganar en cualquier pista, Valencia va líder, pero el año pasado ganamos allí. Lo que tenemos que hacer ahora es descansar y venir con toda la concentración del mundo. Intentar jugar un partido competitivo. El siguiente en casa con Zaragoza necesitamos ganar y ganar, sobre todo, en casa".

Gian Clavell: "Creo que ha hecho un partido muy serio. Entiendo que fichas un jugador y parece que tiene que meter 25 de media. Gian está haciendo cada vez mejor su trabajo. Es un grandísimo jugar, confiamos en él a tope y sabemos que cada vez va a crecer más".