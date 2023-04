Pablo Pin: "Nuestro nivel competitivo no ha sido el óptimo"

Regreso a Granada con malas sensaciones. Pablo Pin ha reconocido en rueda de prensa que el juego de su equipo no ha sido el mejor para enfrentarse a un equipo como el Real Madrid. El técnico destacó la reacción de sus jugadores en el tercer cuarto, aunque señala que lo peor ha sido "no construir algo bueno durante los 40 minutos".

Valoración del encuentro: "Un partido donde el Real Madrid ha hecho un 66% en tiros de dos un 48% en triples y te coge 13 rebotes ofensivos, lógicamente nuestro nivel competitivo no ha sido el óptimo. Nuestro inicio de partido no ha sido bueno sin energía. A pesar de la diferencia hemos buscado seguir trabajando y construyendo de cara al futuro. Sobre todo en el tercer cuarto hemos sido capaces de hacer buenos minutos. El cambio de Petit nos ha hecho perder nuestra energía y hemos dejado de jugar bien. Hay que pasar página y pensar desde ya en el siguiente partido".

Pere Tomás: "Hemos tenido una semana, con jugadores tocados como Pere Tomás, Luke Maye o Alex Renfroe. El partido se había roto y como viene una fase muy importante para nosotros, pues no queríamos correr riesgos con él. No ha sido una decisión táctica ni nada en contra de él".

Resultado respecto a los rivales directos por el ascenso: "Hay que verlo todo en general. Más que por el resultado mi sensación es que no hemos tenido 30 minutos de construir cosas buenas. Ha habido algunos minutos en los que el partido ha pasado, no hemos intentado hacer la mejor defensa o el mejor ataque. Yo lo que busco es que mi equipo juegue al mejor nivel sea contra el rival que sea. No estoy contento por no haber construido los 40 minutos".

Mike Moore: "Ha estado desacertado, pero como nuestro tiro de tres en general. Esto no empaña tampoco el trabajo ni la temporada que estamos haciendo. Ha estado desacertado como el resto de jugadores. Trabaja muy bien, al 100% cada día".