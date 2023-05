Pablo Pin: "Hay que competir lo mejor posible periodo a periodo"

La cuenta atrás se acaba. El partido más importante de la temporada para Covirán Granada se acerca. Los rojinegros se medirán este sábado al Real Betis en San Pablo en un encuentro que decidirá el destino de los de Pablo Pin en la ACB. Para el técnico granadino, ganar en tierras sevillanas será como "ganar nuestra liga". Un duelo trascendental para el que el entrenador se muestra "tranquilo porque veo al equipo reforzado tras la victoria del otro día", aunque con "responsabilidad e ilusionado de competir".

Ambos conjuntos se juegan mucho este sábado, no solo Covirán Granada. Pin remarcó en su rueda de prensa de este viernes que la tensión y la presión del partido, sumado a que Betis juega como local "puede ser una desventaja para ellos". La importancia de este derbi andaluz lleva al entrenador rojinegro a dar especial importancia al inicio del encuentro. "Empezar bien fuera de casa es importante porque te lleva a no hacer un sobre esfuerzo. Hemos insistido mucho en eso. Aun así, si se va diez abajo el partido no se acaba, hay que seguir peleando e intentar meterse en el partido. En el primer cuarto no podemos pensar en el último, hay que intentar competir lo mejor posible periodo a periodo".

Para el duelo en San Pablo, Pin contará con la participación de Michael Caicedo. Aunque este fin de semana son los entrenamientos de la G-League, el jugador cedido por el Barcelona ha decidido quedarse para ayudar al equipo a conseguir la salvación. "Caicedo va a jugar. Hablamos la semana pasada con sus agentes sobre esto. Quería quedarse. Esos entrenamientos son importantes para los jugadores jóvenes, pero la experiencia que está adquiriendo con los partidos que estamos disputando le dan un plus".

Quien seguirá siendo duda será Petit Niang. El pívot senegalés se lesionó en el encuentro ante Lenovo Tenerife y su participación ante su ex equipo no está asegurada. La eterna duda entre Luke Maye y Cristiano Felicio sigue en el aire. "Luke va a jugar en principio y Felicio viajará con nosotros", ha explicado Pablo Pin aunque también matizó que dependerá de lo que vea en los entrenamientos. Quien sí será un fijo en la rotación de Covirán Granada será un Joe Thomasson con el que el entrenador se muestra "muy contento". Sobre el estadounidense, el técnico rojinegro puntualizó que "demuestra madurez al no forzar tiros" y que "un punto más de agresividad siempre nos viene bien".

En cuanto a las claves del partido, Pin remarcó la importancia de controlar el balón ante un Real Betis que es "el segundo equipo que más pérdidas fuerza". Además del controlar el rebote, el entrenador granadino señaló la confianza como un aspecto fundamental. "Debemos generar buenos tiros, ser capaces de jugar duro y no tener dudas".