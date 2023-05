Paco López: "Vamos a respetar muchísimo al rival"

Paco López ha comparecido en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de este sábado a las 18:30 horas frente al Lugo. El técnico valenciano ha abierto la puerta a la titularidad de Ricard del que ha confirmado que ha entrenado “con normalidad” y se disputará la titularidad con Quini. Como es habitual, el entrenador no ha querido dar pistas al rival de las cartas que utilizará y ha mostrado máximo respeto por el equipo gallego -matemáticamente descendido- ensalzando sus virtudes y asumiendo que tendrán que mostrar su mejor versión si quieren llevarse los tres puntos y así meter presión a sus rivales directos por el ascenso directo. Del mismo modo, no ha esquivado la polémica arbitral que estalló, sobre todo, en Mendizorroza con la expulsión de Sergio Ruiz y ha hablado de “respeto”, pero también de que ya no “se van a callar” ante decisiones que consideran injustas. Finalmente, no ha querido descartar a Raúl, pese a que el portero tiene muy difícil volver a jugar esta temporada.

Bajas. “Raúl sigue fuera por el golpe en la costilla y el resto los que ya sabemos. Ricard ha entrenado con normalidad. No daré nombres. Tenemos a muchos jugadores con dudas, problemas físicos y después del entrenamiento decidiremos. Los que estén mejor saldrán. Siento no poder decir nada más. El partido de mañana el foco está puesto en hacer las cosas bien para ganar, ser nosotros en nuestro campo, con nuestra gente y terminar el partido con victoria que nos daría el liderato aunque faltaría por jugar el sábado y el domingo más equipos”.

Más peligroso el Lugo. “Vamos a respetar muchísimo al rival. Venga el rival que venga en cuanto a clasificación. Está demostrado esta temporada que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Suceden mil cosas en fútbol, pero una vez más tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Ser un equipo fiable como hemos sido en Los Cármenes y ahí es donde tenemos que poner el foco. Sabemos que en fútbol no hay nada fácil. Sabemos que el Lugo va a venir a hacer su mejor partido. Y nosotros a hacer lo que venimos haciendo. Hay que dar el máximo. Como no le demos buen uso a la pelota será más difícil ganar”.

Mediocampo. “Hemos utilizado diferentes estructuras. Cada partido es diferente. Lo que necesitábamos frente al Alavés puede ser distinto frente al Lugo. Hemos trabajado diferentes formas de jugar y lo más importante es desarrollarlo bien. Da lo mismo los nombres”.

Raúl y Ricard Sánchez. “ Con Raúl vamos a ir semana a semana. Vamos a ver cómo evoluciona su lesión. Ese tipo de molestias es difícil. Ricard ha entrenado con normalidad y decidiremos entre él y Quini mañana”.

Virtudes del Lugo. “Entendemos que el Lugo no va a venir a presionarnos excesivamente alto. Si lo hace tenemos suficientes armas para combatirlo. Esperamos que el Lugo aproveche su velocidad con los jugadores de medio campo hacia arriba que explotan muy bien los espacios. Hay que tratar de finalizar las máximas jugadas posibles, presionar tras pérdida y que no nos hagan daño a la espalda. A balón parado también van bien. También tienen cosas menos buenas que trataremos de explotarlas. Hacer las cosas bien con y sin balón y centrarnos en eso fundamentalmente”.

Manejo de la presión. “Las emociones juegan siempre un papel importantísimo para el rendimiento de los equipos y futbolistas. Luego hay cosas que condicionan, pero tenemos jugadores con experiencia que han vivido situaciones similares”.

Decisiones arbitrales. “Los primeros días de la semana fueron más duros, porque decisiones como la de la expulsión de Sergio Ruiz en Vitoria y con tanta igualdad, quién sabe si esa decisión no se hubiese tomado si ahora estaríamos líderes. Más allá de eso, jugar con diez tantos minutos... Al final hay que pensar que tenemos a toda una ciudad detrás y luchamos no sólo contra equipos sino con lo que hay detrás de ellos. Cada partido es una historia y lo que no vamos a hacer ya es callarnos. Mañana estoy seguro que una vez más nos van a ayudar, a apoyar y alentar y las cosas que no dependen de nosotros tratar de olvidarlas. Aunque en los últimos partidos por las quejas de compañeros de profesión, el entrenador del Sporting se quejó, el Zaragoza se quejó, el Racing también, jugamos contra el Eibar y el entrenador se queja de los partidos anteriores. Yo nunca me quejo de los arbitrajes. En Huesca y nunca más, pero llega un momento que lo que hay que hacer es respetar muchísimo al estamento arbitral, pero no vamos a ser tontos. Esto también hace más grande al equipo el luchar contra toda la adversidad”.