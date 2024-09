Pablo Pin: "Nos ha faltado agresividad y hemos estado muy parados en ataque"

Sin excusas ni paños calientes. Pablo Pin ha sido muy claro tras la derrota ante el Barcelona. "Nos ha faltado agresividad", explicaba el técnico rojinegro, un factor que ha sido detonante para "llegar al descanso con ceros tiros libres y más triples lanzados que tiros de dos". El partido del Covirán Granada no ha sido el estreno deseado y, sin duda, habrá muchas cosas que mejorar, pero el entrenador ha recalcado la necesidad de tomar cada partido con positivismo ya que la ACB es "una carrera de fondo".

Valoración del partido: "El partido en general se ha basado en nuestros errores. Nuestra entrada no ha sido mala, hemos sido capaces de llevar los ataques a donde queríamos y sólidos en defensa. Hemos metido unos cambios y hemos tenido tres pérdidas seguidas muy absurdas y nos han metido varios puntos al contraataque. Eso se ha mantenido durante todo el partido. Nos ha faltado agresividad en el primer tiempo. Hemos llegado al descanso son cero tiros libres anotados y con más triples lanzados que tiros de dos. Eso es una clara falta de agresividad. No es culpa de los árbitros ni de nadie, es hacer mejor los detalles, jugar mejor sin balón. Hemos estado muy parados en ataque. El tercer cuarto ha sido totalmente contrario a lo que veníamos jugando. Hemos encontrado mejores tiros, sobre todo con Sergi García. En cuanto hemos movido un poco hemos tenido muchas pérdidas. Nos han metido 28 puntos de contraataque. Con tantos puntos tras pérdida no se puede competir".

Trabajo tras este partido: "No podemos dejarnos llevar por un día. Hemos hecho una muy buena pretemporada y tengo un equipo que trabaja muy bien. Necesitamos volver a entrenar con la calidad que lo hemos hecho en la pretemporada. La liga es una carrera de fondo, lo importante es que tu respuesta sea positiva. Tenemos que analizar los errores y hablar con todos los jugadores individualmente. Si no eres positivo el año se hace muy largo. Tengo un grupo buenísimo, tenemos mucho que mejorar claro, pero a seguir trabajando con ellos a tope".

Conclusiones positivas: "Una cosa que nos podemos llevar positiva y que lo veremos el martes cuando volvamos a entrenar es que cuando hemos sido capaces de seguir lo que hemos entrenado hemos hecho buenos minutos. No solo en el tercer cuarto, sino también en el inicio del partido. Cuando jugamos como hemos entrenado podemos ser competitivos".

Barcelona: "La entrada de jugadores como Metu y Fall le dan al Barcelona un punto más de físico. El ritmo de juego también es una apuesta vistosa, no solo por el partido de hoy. Juegan con velocidad y es una apuesta bonita y han subido mucho a nivel físico".