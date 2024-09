Sonrojante derrota de un Covirán Granada ahogado por las pérdidas (91-65)

Demasiado poco le duró a Covirán Granada la ilusión por comenzar una nueva temporada en la ACB. La derrota era algo que la gran mayoría de los aficionados rojinegros podían esperar, pero también contaban con ver a su equipo algo más competitivo. El primer quinteto del año estuvo formado por Sergi García, Scott Bamforth, Amine Noua, Pere Tomàs y Jacob Wiley, una apuesta que permitió a los granadinos saltar al parqué del Palau con intensidad en la defensa y con rapidéz en el ataque. Eso sí, apenas duró cinco minutos. El emparejamiento de Wiley con Yousupha Fall hizo que el estadounidense regresase al banquillo a las primeras de cambio. A la segunda torre de la ACB solo se le para con faltas y no convenía ver a Wiley fuera del partido a las primeras de cambio. Entró Rubén Guerrero en su lugar dejando un claro problema en la zona.

Del primer intercambio de canastas que dejó el 10 a 8 para los locales con un Joel Parra estelar se pasó al 19 a 11 del final del periodo. El Covirán perdió su fuerza en la defensa y es que el pívot malagueño se vio claramente superado por los hombres altos del conjunto culé. Con el triple como única opción, los de Pablo Pin debían remar en exceso para cosechar muy poco. La entrada de Iván Aurrecoechea a pista dio algo de garra a un plantel rojinegro abocado a sufrir más de lo que le gustaría.

El segundo acto se convirtió en una auténtica tortura para el Covirán Granada. Los buenos minutos de Aurrecoechea no bastaban para enmendar los continuos fallos cometidos por los rojinegros. La defensa planteada por los de Joan Peñarroya ahogaba a un plantel granadino incapaz de encontrar una mínima solución que frenase la sangría de puntos de los locales. Con el 23 a 13, Pablo Pin solicitó el primer tiempo muerto del encuentro en busca de una mínima reacción de su equipo. No surtió efecto alguno.

Los minutos pasaban y solo se veía a un equipo en la pista: el Barcelona. Los visitantes se veían obligados jugada tras jugada a buscar el triple, pero su efectividad estaba muy lejos de ser la esperada. Al 3 de 18 en triples firmado al descanso se unían las once pérdidas cometidas en los dos primeros cuartos, así como una nula circulación del balón. El Covirán no encontraba la tecla y por la pista habían pasado ya todos los jugadores disponibles, a excepción de Elías Valtonen que, aunque entró en la convocatoria no llegaría a formar parte de la rotación. Sin apenas esfuerzo, el Barcelona mandó el partido al descanso con un 43 a 21 que ya sentenciaba la primera jornada para los granadinos.

Con 20 minutos aun por delante, el Covirán Granada buscaría maquillar un resultado que claramente nunca se tornaría a su favor. Con Guerrero, García, Noua, Vicedo y Bamforth como apuesta para reanudar el juego, los granadinos encontraron su mejor versión gracias al base mallorquín. Un estratosférico Sergi García, que ya sabía lo que es destacar en el Palau con Río Breogán, se echó el equipo a sus espaldas para, con 15 puntos en el periodo, soñar muy levemente que se podía competir de tú a tú al Barcelona. Apareció el acierto desde el tiro exterior para el Covirán de la mano de García y con él una versión algo mejor de todo el equipo. Destacar a Agustín Ubal y su absoluto descaro ante cualquier rival. Positivo también que se logró meter al Barcelona en bonus, de hecho, el Covirán lanzó sus primeros tiros libres del encuentro en el tercer cuarto, un ejemplo claro de que la actitud y la intensidad de la primera mitad no fueron las adecuadas.

El Covirán Granada, a base de muchísimo esfuerzo, logró bajar de los sonrojantes 22 puntos de ventaja a tan solo 11. Pudieron ser menos, pero Rousselle no anotó el triple que metía al Covirán de lleno en el partido. Tras un periodo de mucho, mucho, mucho trabajo, la calidad individual de los visitantes apaciguó sin apenas sudar el despertar rojinegro llevando el tercer cuarto al 61 a 47.

La reacción duró diez minutos. De la mano de Chimizie Metu y Joel Parra, el Barcelona disfrutaba en la pista a costa de un alicaído y derrotado Covirán Granada. Los rojinegros bajaron los brazos y la distancia en el marcador casi rozaba los 30 puntos. Los visitantes pedían la hora, la derrota estaba siendo tan sonrojante que ni siquiera se podía "probar cosas" o darle minutos a jugadores que quizás no tengan tanto protagonismo durante la temporada. Con el 91 a 65 final solo queda reflexionar y encontrar la forma de que todos aporten a la causa. Solo Sergi García con 22 puntos, Amine Noua con 12 puntos y Scott Bamforth con 16 escapan del que ha sido la peor puesta en escena del Covirán en sus tres años en ACB.

Ficha del partido:

Barcelona: Punter, Satoransky, Fall, Parker, Parra - quinteto inicial, Anderson, Vesely, Metu, Hernángomez, Laprovittola, Núñez, Abrines

Covirán Granada: Bamforth, García, Noua, Wilye, Tomàs - quinteto titular - Vicedo, Rousselle, Clavell, Valtonen, Ubal, Aurrecoechea, Ubal, Guerrero

Parciales: 19-11; 24-10 -descanso- 18-26; 30-18

Árbitros: Rafael Serrano, Cristobal Sánchez y Guillermo Ríos

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 1 de la temporada 24/25 de la ACB disputado en el Palau. Elías Valtonen, que presentaba algunas molestias en la espalda, entró en la convocatoria, pero finalmente no formó parte de la rotación.