Otros 18 municipios de Granada tendrán que cerrar su actividad no esencial desde el miércoles

Este lunes se ha actualizado la tasa de incidencia del Covid-19 y más de una quincena de nuevos municipios superan los 1.000 casos por cada 1000.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que provocará que a partir del miércoles tengan que aplicar el cierre de los negocios de actividad no esencial durante dos semanas, medida que la Junta ha impuesto en los municipios que superan la ‘tasa 1.000’. Además, aquellos que anteriormente no lo hicieran ya, también tendrán que establecer un cierre perimetral.

En total son 18 los municipios de Granada que han entrado en esta ‘tasa mil’ desde el pasado jueves, cuando se hizo el último recuento. Destacan municipios importantes como Guadix, Huéscar, Maracena, Albolote, Las Gabias o Santa Fe, que tendrán que cerrar bares, restaurantes y comercios de actividad no esencial una vez que se publique en el BOJA extraordinario previsto para este martes. Las nuevas restricciones entrarán en vigor desde las 00.00 horas del próximo miércoles.

Los nuevos municipios que ya han superado la ‘tasa mil’ son los siguientes: Albuñol, Benamaurel, Darro, Dehesas Viejas, Dólar, Guadix, Huéscar, La Peza, Puebla de Don Fadrique, Albolote, Dúdar, Las Gabias, Maracena, Montefrío y Santa Fe.

De la lista de municipios con cierre de actividad no esencial salieron este lunes Calicasas, Capileira, Moclín y Montillana, que pueden ya volver a abrir todos los negocios no esenciales hasta las 18.00 horas tras reducir la ‘tasa mil’, aunque continuarán con cierre perimetral. Pero en el caso de Calicasas, esta medida va a durar solo un par de días ya que este lunes ha vuelto a superar la ‘tasa mil’ y, por tanto, tendría que volver a cerrar sus negocios no esenciales y sumarse a los 15 que este lunes tienen una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos por cada 1000.000 habitantes en los últimos 14 días. Lo mismo le sucede a Morélabor y Dehesas de Guadix, que este lunes dejaban de tener cierre perimetral y el miércoles no solo lo aplicarán, sino que también tendrán que cerrar los negocios de actividad no esencial.

Los otros municipios de la provincia granadina afectados por el cierre de la actividad no esencial por superar la ‘tasa mil’ anteriormente son: Alamedilla, Alfacar, Algarinejo, Alquife, Baza, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Busquístar, Bubión, Campotéjar, Castilléjar, Chauchina, Chimeneas, Colomera, Cogollos de Guadix, Cogollos de la Vega, Cúllar, Deifontes, Diezma, Escúzar, Fornes, Fuente Vaqueros, Gorafe, Guadahortuna, Huélago, Huétor Vega, Huétor Santillán, Huéneja, Íllora, Iznalloz, Láchar, La Malahá, La Tahá, La Zubia, Loja, Nevada, Nívar, Ogíjares, Otívar, Padul, Peligros, Pedro Martínez, Polopos, Pórtugos, Pinos Puente, Píñar, Pulianas, Purullena, Sorvilán, Soportújar, Torre-Cardela, Turón, Ugíjar, Válor, Ventas de Huelma, Villanueva Mesía y Zagra.