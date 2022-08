Estaba de broma, no lo decía en serio

¡No, por favor! No lo decía en serio, era un comentario sin maldad y sin segundas intenciones, se lo juro. ¡Perdónenme!

Como dijo mi tocayo, nuestro rey emérito, don Juan Carlos: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Desde aquí suscribo esas palabras, las hago mías. Por favor, que no paguen los platos rotos otras personas además de mí. No castiguen a todo el mundo por mis comentarios. Nadie, salvo yo mismo, tiene la culpa de mis equivocaciones y meteduras de pata.

Entono el ‘mea culpa’ con fuertes golpes y con el puño cerrado en mi pecho.

Lo escribí sin pensar lo que estaba haciendo. De rodillas, si hace falta, y suplicándoselo en reverencia infinita, si es necesario, se lo imploro.

Nunca imaginé que un artículo mío pudiera tener tanta trascendencia y, sobre todo, a nivel mundial. Asumo toda responsabilidad en lo que escribí, pero, se lo juro por lo más grande, yo no quería ofenderles.

¿Por qué hacer pagar justos por pecadores? Les pido que recapaciten, que no tomen esa decisión a la ligera. Díganme lo que tengo que hacer y lo haré.

Mortifíquenme y ejecútenme si ese es el precio que tengo que pagar. Me retractaré de mis palabras públicamente cual si una sentencia judicial se tratara ante quien y de la forma que ustedes consideren oportuna. Como hacen en los medios de comunicación escritos y audiovisuales. Les repito, lo que sea, pero, por el amor de Dios, no nos mortifiquen con eso.

Ya casi sumido en un mar de lágrimas y a punto de darme por vencido se lo demando, no nos impongan esa pena.

Cuando en mi anterior artículo, referente al deporte y al ejercicio físico decía que mucha de la culpa de esos kilos de más que teníamos era porque nos abandonábamos al regusto de la comida y de la bebida, no me refería a ustedes. Todo era en tono socarrón e irónico, nunca para ofenderles. Por favor, no nos angustien y más ahora con estas calores.

Tras publicar aquel artículo hace unas dos semanas leí en varios medios de comunicación titulares como estos:

“La cerveza comienza a desaparecer: esta es la fecha en la que puede llegar el fin de su producción”

“¿Está cerca el fin de las cañas? La producción de cerveza podría tener los días contados”

“La cerveza está en jaque y España podría ser el siguiente país en parar la producción”

Si lo llego a saber me ahorro aquel artículo. Me siento tremendamente culpable de haber dado pie a esta situación.

Señores fabricantes de cervezas, grandes empresas y multinacionales cerveceras, maestros cerveceros y demás categorías profesionales dentro del gremio, millones de excusas y perdones sin paliativos si en cualquier momento se sintieron ustedes y el ‘oro líquido’ que fabrican, identificados como responsables de esas ‘barriguitas’.

En absoluto me refería a la cerveza. ¿Cómo voy a acusarles a ustedes de esa delicia de bebida que nos deleita a todos y que ha salvado más de una vida en olas de calor? ¡Por supuesto que no!

Discúlpenme, mis queridos lectores, me está sonando el móvil:

-Sí, dígame. ¡Ah! ¿Eres tú, Pepe? ¿Qué si he leído lo de las cervezas? Pues sí, precisamente estaba escribiendo mi próximo artículo sobre eso.

-Fue un desatino por mi parte, estoy desolado. Fíjate la que he liado por un simple artículo. Se han tomado muy a pecho las grandes cerveceras lo de la culpabilidad sobre la grasa en las barrigas y, fíjate, están pensado en parar la producción y todo y, no te lo pierdas, incluso a nivel mundial, ahí es nada la repercusión que ha tenido. Me siento culpable.

-¿Cómo? ¿Qué no es por mi artículo? ¿Qué es por la sequía tan grande que nos asola? ¿Qué falta agua y hay escasez de suministros por la crisis energética y la inflación?

-Bueno Pepe, te tengo que dejar que pierdo la inspiración a la hora de escribir, luego te llamo y me cuentas más detalladamente. Chao.

Y, claro, eso tiene el leer solo los titulares de las noticias y dejar el resto sin hacerlo. Y yo pensando que era por haberse sentidos ofendidos o agredidos en mi escrito.

¿Pues saben lo que les digo, señores fabricantes de cervezas? Que como se les ocurra llevar a cabo tan cruel e inhumano despropósito y dejar de fabricarla, entonces sí, ahí se van a encontrar de frente conmigo y con mis artículos.

Y les aviso, cuando me enfado soy muy peligroso.