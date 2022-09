El sueño del metro ampliado

Buenos días, tardes o noches, depende de cuando me lean, después del verano que casi termina y esperando que nos hayamos divertido y relajado en este tiempo de vacaciones.

Tengo un amigo -los que vivimos fuera nos valemos de los amigos y familiares para estar enterados de lo que pasa en nuestra Graná- y me comienza a contar que vuelve el tema de la ampliación del metro a la palestra, y que desde la Junta ya dicen que van a ampliar y todo será más completo en cuanto a comunicaciones en nuestra ciudad. Aunque sea en ese desastre que llaman así, porque yo no me he enterado, y mira que he preguntado en todas partes, por qué es tranvía a veces y metro en otras. Que hay metro en superficie en otras ciudades es verdad, pero no a nivel del suelo e interfiriendo la circulación como las añoradas jardineras de hace años.

Mi amigo esta contentísimo y creo que, a lo que oficialmente haya dicho la Junta, o alguien perteneciente a ella, él ha añadido lo suficiente para comenzar a soñar con la ampliación, con meterse bajo tierra, recorrer toda la ciudad y así usar menos el coche, gastar menos dinerillo y hacer caso a los que decimos, estoy de acuerdo con esto, que hay que colaborar para no fastidiar más el planeta.

Y la charla entonces se convirtió en una casi discusión porque mi amigo se cree casi todo de los políticos, pero yo, será por la edad o la experiencia, cada día creo menos. Cuando un político me cuenta, con los medios por delante, que se está a punto de comenzar una nueva etapa en esto o aquello, seguro que no es verdad. O es una verdad a medias, que es mucho peor.

A mi amigo le dije: “Mira, no te ilusiones, porque a lo que hayas oído o leído seguro que le faltan muchos detalles, porque seguro que te habrán hablado de algunas reuniones que se están pensando en mantener para llevar a cabo la ampliación, pero dentro de un tiempo te hablarán de los consejos que hay que pedir a unos genios especialistas, que nunca tienen nombre, y que te cuentan que son determinantes, para después reunirse de nuevo con más entendidos para hablar de dinero y comprobar si falta algo, que falta, seguro, y hay que buscarlo”.

Pero aún no está todo porque más tarde falta que hablen arquitectos, defensores de la naturaleza y hasta arqueólogos, porque en Graná, como pegues una patada fuerte en el suelo, te encuentras con el glorioso pasado y, curiosamente, a estos imprescindibles profesionales nunca se les llamó en su momento, sino al final, cuando un albañil con un pico descubrió de repente la pared de una casa musulmana, por ejemplo, y hay que estudiar y parar todo para ver las consecuencias.

Mi amigo se maravilla y critica todo lo que vislumbro y entonces tengo que aclararle que uno ya ha pasado por ello y, como andaluz, he vivido como aquí por debajo de Despeñaperros las cosas van mucho más despacio que en el norte o en el este catalán.

En Sevilla, por ejemplo, hay una gran circunvalación llamada SE40 que no está completa después de más de diez años de iniciada y hay un trozo en el aire que completaría casi el 70% porque en todo este tiempo señalado, más de una década, nadie, absolutamente nadie, ha decidido si pasar de un lado a otro del Guadalquivir hay que hacerlo con un puente o con túneles. Y también podemos hablar, que es el mismo tema, que de la ampliación del metro se habla y se habla… Pero nada de nada. Y con esta regla de tres hablamos si quieren de Almería y su más que pensada línea mediterránea, o de los trenes que deben poner a Huelva en su sitio, o si miramos a Jaén se nos caerá la cara de vergüenza porque ir de Granada a Madrid con el AVE teniendo que ir a Córdoba, tiene mucha guasa cuando Jaén está en mitad del camino a la capital nacional y coge de paso.

Así que le dije a mi amigo que tranquilo, que no sueñe, y que espere que a lo mejor Dios le da tiempo y llega a ver al político de marras que ponga la primera piedra de la nueva obra.

Porque, esto es Andalucía y, como consecuencia, Granada.