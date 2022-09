La Pita Fest se celebrará el sábado 24 de septiembre en Cenes de la Vega y tiene el honor de presentar a Sex Museum como la banda encargada de cerrar el evento. El cartel definitivo ya está cerrado: Tremendo Pinkman como banda revelación, El Hombre Garabato como consolidación de un proyecto muy en alza y Jose Antonio García junto a Sex Museum como artistas ya consagrados.

Sex Museum subirá a las tablas tras la descarga de "García" y pondrán la guinda a un festival que nace con ganas de quedarse. Todavía es recordado el Espárrago Rock del 95. Sex Museum lideraban cartel junto a bandas internacionales como Terrorvision y Sonic Youth.

Sex Museum

Después de más de 30 años conservando encendida la llama indómita del rock psicodélico nacional, 'Museexum' supone la consagración definitiva del grupo de Madrid. Una joya atemporal tan ácida como salvaje que agranda su legado. Tres décadas de actividad y ni un rasguño. Sex Museum se han mantenido intactos, impertérritos ante el paso del tiempo.

Con pequeños pero constantes cambios, los madrileños pueden presumir de haberse convertido en un referente dentro del underground estatal a base de remar a contracorriente con una única premisa: seguir siendo fieles a sí mismos. Oriundos de Malasaña y activos desde 1985, su identidad se mantiene firme en un álbum que conserva su pasión por el fuzz sin abandonar la senda psicodélica que los vio nacer. 'Musseexum', el álbum número 14 de su carrera, es una síntesis de su fórmula magistral: riffs, distorsión, garage y psicodelia, el rugido de una bestia acorralada que está a punto de conseguir la libertad.

Tras celebrar una extensa gira de casi tres años, el grupo de Madrid decide volver con 13 canciones -incluida una cover de Dead Moon- en las que se aprecia al máximo su intensidad sonora. Lejos de sufrir daños colaterales dada la dificultad que conlleva, Sex Museum han grabado el álbum en directo. Pocos grupos se conocen más entre ellos y esa cohesión musical se refleja en cada uno de los segundos de 'Musseexum'.

La base rítmica liderada por Roberto Lozano a la batería y Javier Vacas al bajo sostienen un viaje que Fernando Pardo sabe aprovechar. Su destreza a la guitarra juega con el órgano de Marta Ruiz mientras la voz de Miguel Pardo desprende la honestidad y solidez que el grupo siempre ha sabido transmitir a sus seguidores. La inspiración siempre presente y el afán por bucear nuevas dimensiones sonoras no hacen más que seguir recordándonos que Sex Museum ya son parte del imaginario musical del país.

Jose Antonio García

Como no hay dos sin tres, La Pita Fest viene con uno de los platos fuertes de la noche. Jose Antonio García, frontman de bandas como 091, TNT, Guerrero García, Mezcal o Sin Perdón. Una leyenda activa y en activo, que no es lo mismo. Y es que su pasado es importante y su legado, sobre todo para la escena granadina, tiene un valor incalculable. Pero Jose Antonio García además sigue creando y proponiendo. Y su proyecto personal fuera de 091 es la demostración de una inquietud desbordante que no se acomoda a aquello que funciona por lo que fue. La comunión con El Hombre Garabato es su vuelta de tuerca creativa y un soplo de aire fresco para los que siempre quieren nuevas propuestas.

El Hombre Garabato

Tras el primer avance de lo que será la primera edición de La Pita Fest con Tremendo Pinkman, la cosa va tomando temperatura con una de esas bandas que deben estar entre las destacadas del rock granadino. El Hombre Garabato es de esos grupos que todos los que se mueven en este circo saben que merecen mucho más por todo lo que dan. Con El Hombre Garabato, la organización confirma que apuesta por el fondo y no por el confeti. Una banda hecha, con clase, con letras, con música y con voces.

Tremendo Pinkman

Tremendo Pinkman es la banda encargada de abrir el evento de tarde. Un trío de base contundente. Baterista y bajista son al 50 por ciento 'Versálico'. Una sociedad con elementos postpuk interesante de la que José Molero (voz y guitarra) de Tremendo Pinkman se ha nutrido inteligentemente para crear ‘Sin nada y sin nadie’, el Ep debut de los granadinos.

Una alternativa musical de calidad y gratuita

Una fórmula difícil, pero no imposible habida cuenta de lo que va a ser el cartel que conforma este evento. Cinco conciertos a lo largo del día, en los que bandas totalmente consagradas se alternan con propuestas que están en sus primeros pasos, aunque sólidas y originales.

La Pita Fest nace evitando la moda fácil y los "espectáculos clon" y es un intento de poner en valor a grandes artistas de ámbito nacional que mantienen carreras a máximos niveles de calidad creativa con nuevos valores que apuestan más por una buena composición que por 200 likes o la foto de Instagram. Esta es la premisa musical con la que nace La Pita Fest, quitar las cáscara y quedarnos el fondo.

Pero no todo será música. Se habilitarán barras para poder degustar las mejores cervezas y puestos de comida. Por lo que es un plan perfecto para poder pasar un día estupendo junto al río Genil, en la zona del Pabellón de Deportes, campo de fútbol y pistas de pádel. La comida, cerveza y concierto de bienvenida comenzará a las 14:00 horas y después, a las 19:30 horas, dará inicio el festival con las cuatro actuaciones programadas.