‘Operación Money Grow’ en Granada: estafas bursátiles a escala nacional y un fraude de 190.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de Granada han llevado a cabo una investigación en la que han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de estafas por todo el territorio nacional. La llamada ‘Operación Money Grow’ se ha saldado con la detención de un hombre de 24 años con antecedentes policiales y domicilio en Barcelona, arrestado en la propia Ciudad Condal, y un montante defraudado que asciende a 190.000 euros.

El modus operandi que habrían utilizado los miembros de este grupo consistía en aparentar pertenecer a una presunta entidad que ofrecía servicios financieros mediante llamadas telefónicas masivas a sus potenciales víctimas ofertando servicios de inversión en todo tipo de activos, oro, petróleo, divisas o criptomonedas. La rentabilidad mensual garantizada ascendía al 15% sobre la totalidad del capital. Además decían asignar al cliente un gestor personal que se encargaría de indicar de manera telefónica qué activo comprar, cuándo hacerlo y en qué proporción.

Una vez que las víctimas aceptaban la proposición y realizaban las aportaciones de capital, recibían unas credenciales mediante las cuales accedían a la plataforma del broker online al que los presuntos autores decían pertenecer, desde la cual podían comprobar como día tras día su inversión arrojaba unos beneficios que crecían de manera exponencial.

La estafa se consumaba en el momento en que las operaciones que los perjudicados veían desde su plataforma, no se introducían en mercados reales y regulados. Siendo los grandes beneficios generados ficticios. Con esto además se ganaban la confianza de los clientes quienes realizaban mayores aportaciones.

Una vez que los presuntos autores de la estafa acumulaban el capital suficiente para colmar sus expectativas en cada caso, o cuando la víctima exigía el reintegro del capital invertido más sus beneficios, desaparecían, dando de baja los teléfonos de contacto, con lo que los clientes no volvían a tener noticias de ellos ni del dinero invertido.

El uso de lo que en jerga bursátil se conoce como ‘Broker Scam’ es cada vez más común y sofisticado. Este modo de delinquir mantiene un crecimiento exponencial debido a la impunidad que obtienen los autores gracias al anonimato que proporciona el uso de Internet y lo altamente lucrativo que les resulta. Es por lo que la ciudadanía debe extremar las precauciones para no caer en estas redes y desconfiar de estas propuestas de negocio, ya que se trata de una modalidad delictiva en expansión y altamente especializada. La impunidad de estos grupos criminales, que desarrollan su actividad no solo en España, sino que han traspasado su operativa al ámbito internacional, se ve favorecida por el hecho de que muchas víctimas no denuncian debido a que los autores les hacen creer que la pérdida patrimonial se ha debido al azar o por culpa del propio cliente.

Desde la Policía Nacional se recomienda operar solo con entidades financieras reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), huir de aquellas inversiones en las que se prometan altas rentabilidades en un corto espacio de tiempo y sin riesgo, y siempre pedir consejo u opinión a un profesional reconocido antes de aventurarse en este tipo de negocios.

La investigación la continuaron agentes de la Policía Nacional de Barcelona con la detención de un varón de 24 años domiciliado en la ciudad condal quien ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial. Los agentes continúan con la investigación y no descartan nuevas detenciones.