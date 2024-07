La ONCE reparte 350.000 euros en Alhendín

El sorteo de la ONCE del primer día de julio ha dejado una parte de su fortuna en la localidad de Alhendín, donde Yolanda Guerrero ha vendido diez cupones premiados con una cantidad de 35.000 euros cada uno en la avenida de Andalucía del municipio. También en Loja, el vendedor de la ONCE Ramón Castillo vendió otro cupón premiado con 35.000 euros.

El sorteo que estaba dedicado a la X Solidaria de las empresas el 1 de junio, ha llevado una lluvia de premios a distintas áreas andaluzas. La mayor fortuna se ha ido a la localidad jienense de La Carolina, con 815.000 euros en premios. En la localidad onubense de Valverde del Camino se han repartido otros 350.000 euros y en El Ejido (Almería) se ha vendido otro cupón premiado con 35.000 euros, por lo que la ONCE repartió ayer en total 1.585.000 euros entre las provincias de Granada, Jaén, Huelva y Almería.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, incluso, hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y añade 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para este martes, 2 de julio, el Eurojackpot de la ONCE, se hará el mega sorteo europeo que se vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo y ofrece un bote con 72 millones de euros.