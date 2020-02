La OCU vuelve a advertir de las barras de labios con ingredientes preocupantes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a advertir de que determinadas barras de labios están compuestas por ingredientes preocupantes. Se trata de aceites minerales derivados del petróleo, que cumplen una función como conservantes, suavizantes, etc. y que, en caso de ingesta, pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Son los llamados MOSH (Mineral Oils Saturated Hydrocarbons), POSH (Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons) y MOAH (Mineral Oils Aromatic Hydrocarbons), impurezas propias de compuestos derivados del petróleo. La OCU las ha encontrado en los protectores labiales, los “cacaos” y bálsamos labiales para niños y también en barras de labios.

Esas impurezas son sustancias que, si se ingieren, pueden resultar tóxicas, algunas de ellas potencialmente cancerígenas. No hay normativa sobre los límites de seguridad de los MOSH en productos cosméticos, si bien, por su toxicidad, Cosmetics Europe, la asociación europea de fabricantes, recomienda que no se supere el 5 % del total de hidrocarburos saturados en este tipo de productos. Un límite que en un estudio de la OCU ha elevado hasta un 10% para cubrir el margen analítico de error. Los MOAH están prohibidos en alimentos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero no hay restricciones en los cosméticos, en los que se pueden ingerir restos fácilmente.

Asociaciones de consumidores europeas han analizado barras de labios de color rojo mate, rastreando la presencia de impurezas tóxicas, así como de metales pesados. En OCU han recogido los resultados de nueve pintalabios, vendidos en el mercado español, en perfumerías y grandes superficies. De esos resultados se desprende cuáles son recomendables, cuáles aceptables y cuáles inadmisibles.

Pintalabios recomendables

COULEUR CARAMEL Rouge à lèvres naturel mat nº 120

DR HAUSCHKA Rouge à lèvres Dahlia nº 10

CHANEL Rouge Allure Velvet Extrême Nº 116

ZAO Rouge à lèvres mat nº 465.

Pintalabios aceptables

L’ORÉAL Color Riche mat nº 349

BOURJOIS Rouge Velvet Lipstick

Pintalabios tóxicos

MAC Retro Matte Lipstick nº 707

KIKO iD Velvet Passion Matte Lipstick nº 05

TOO FACED Peach Kiss Stop Traffic

La OCU recuerda que estos resultados son solo atribuibles a esa barra de labios concreta, no a otros labiales de la misma marca, pues en cada uno varían los colorantes.

La OCU pide normas sobre MOSH, POSH y MOAH en cosméticos

No hay normativa sobre los MOSH/POSH en productos cosméticos, si bien, por su toxicidad, desde OCU y otras organizaciones de consumidores europeas consideran que debe establecerse un límite razonable de seguridad. Por su parte, “los MOAH están prohibidos en alimentos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero no hay restricciones oficiales en los cosméticos, como los de uso labial, que se pueden chupar e ingerir”.

Para la OCU, “es lamentable que no exista una normativa clara” y por eso reclama “una legislación sobre este tipo de contaminantes en los cosméticos” y pide a los fabricantes y distribuidores “que busquen una solución y eviten vender productos que puedan contener este tipo de sustancias”.