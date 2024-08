Oasis anuncia su vuelta a los escenarios tras quince años

La banda de rock británica 'Oasis' ha anunciado su vuelta a los escenarios tras quince años alejados de la música a consecuencia del distanciamiento de los hermanos Gallagher. Realizarán un total de catorce conciertos por Irlanda e Inglaterra.

En un comunicado en la red social 'X' los hermanos Noel y Liam , han presentado una nueva gira que pasará por las ciudades de Cardif, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

"Esto está pasando" comenzaba diciendo el mensaje, para después explicar que los tickets saldrán a la venta este sábado 31 de Agosto a las 08:00 horas en Irlanda y a las 09:00 horas en Inglaterra.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb

— Oasis (@oasis) August 27, 2024