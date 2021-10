El Granada Sound confirma diez nuevos artistas para su cartel

Tras el éxito en las ediciones anteriores y su cancelación en el 2020 debido a la pandemia, el Granada Sound festival por excelencia de la capital y que se ha convertido en el cierre oficial del verano, en ese momento en el que el tiempo todavía no obliga a sacar la ropa de abrigo y el sol sigue invitándonos a salir por la ciudad, vuelve con más fuerza que nunca. Se celebrará entre los días 5 y 6 del mes de noviembre, aunque años anteriores se ha celebrado en el mes de septiembre, este año cambió de fecha por motivos logísticos. Eso si el festival no cambiará de localización y se seguirá celebrando en el Cortijo del Conde.

Ya se ha confirmado la asistencia de Full, Sienna, We Are Not Dj's, Varry Brava, Shinova, Elyella, Amatria, Tu Otra Bonita, Santero y los Muchachos y Siloé. Estos diez artistas se unirán a Vetusta Morla, Viva Suecia, La M.O.D.A, Xoel López, La habitación roja y Veintiuno que conformaban el cartel inicial del evento.

Todavía es posible conseguir las últimas entradas para el festival, que ha sorprendido a sus seguidores en su Instagram oficial con un sorteo de dos abonos para la edición de este 2021, es en la red social donde se pueden consultar las bases para participar en el y optar a ganar los boletos. En la publicación se pueden encontrar comentarios de las distintas bandas expresando su emoción e ilusión por el festival, para el que no falta tanto tiempo.

En esta edición, el Granada Sound recupera la normalidad por lo que el público no tendrá que dividirse en sectores y podrá disfrutar de la música que el festival proporciona a la ciudad durante un fin de semana. Entre las distintas promociones lanzadas por la organización se encuentran 'Promo Bebida' por la que la persona 'paga 50 euros y bebe 60 euros'.