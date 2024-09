'El (no tan) fantástico mundo de Caralampio' de José Montiel llega a Granada

El actor y dramaturgo José Montiel regresa a los escenarios con su conmovedora obra 'El (no tan) Fantástico Mundo de Caralampio', una propuesta que explora la soledad, el rechazo y la forma en que los seres humanos lidian con el dolor emocional. Bajo la dirección de Ricardo Várez y con textos de Pablo Neruda, Ignacio del Moral y Manuel Gómez García, Montiel da vida a Caralampio, un personaje que busca desesperadamente escapar de su soledad a través de su peculiar visión del mundo.

'El (no tan) fantástico mundo de Caralampio' es el fruto de la adaptación de tres textos que el dramaturgo y actor granadino José Montiel adaptó y transformó en un solo guion. "Yo no escribí la obra", explica Montiel, "sino que jugué con tres textos: un poema de Neruda llamado El incompetente, el texto de Caralampio, de Miguel Gómez, y un tercer texto de Ignacio del Moral. A partir de ahí, construí la historia y monté la obra de teatro".

Montiel seleccionó cuidadosamente las partes que más resonaban con su narrativa, adaptando el material para contar la historia de un hombre marcado por el aburrimiento y una muy profunda soledad que lo llevan a crear una "burbuja" para protegerse del mundo exterior.

Un proceso de sanación y crecimiento personal

El recorrido de Montiel con esta obra ha sido largo y profundamente personal. "Llevé esta obra en mi mochila durante 12 años. Me decía a mí mismo que me la iba a estudiar en vacaciones, pero nunca lo hice, porque yo era ese personaje. Hasta que no me distancié de él, no pude subirla al escenario", relata Montiel. "Este distanciamiento fue clave para que pudiera finalmente representar la obra, después de un proceso de crecimiento personal. Hasta que no dejé de ser ese personaje al 100% o 80%, no lo pude subir a los escenarios", señala.

Montiel revela que el personaje de Caralampio tiene muchos paralelismos con su propia vida y lucha emocional. Tras haber pasado, incluso, por una profunda depresión y enfrentado a pensamientos suicidas, Montiel encontró en esta obra una forma de procesar sus emociones. "Yo he pasado por una depresión muy fuerte, en la que tuve impulsos suicidas. Me di cuenta de que no quería morir, lo que quería era dejar de sufrir", confiesa Montiel. Esta experiencia personal se refleja en la obra, donde el personaje de Caralampio huye constantemente de su sentimiento de soledad. "El personaje hace muchas cosas para huir de la soledad, y aunque lo cuento de manera cómica, al final lo que pasa es que está solo", añade.

Regreso a los escenarios y compromiso social

Después de tres años sin actuar, Montiel se muestra emocionado por su regreso a los escenarios en su Granada natal. "Lo que más me mueve no es lo que yo gane, sino poder subirme de nuevo al escenario después de casi tres años y hacerlo, además, pudiendo ayudar a los demás", afirma. Y es que José Montiel donará el 44% de lo que recaude en las funciones a causas benéficas. Una parte irá destinada a la Fundación UAPO, y otra a una familia de Maracena que necesita recaudar una importantísima cantidad de dinero para un tratamiento experimental en Estados Unidos para su hijo con una ‘enfermedad rara’. "Lo que más me llena es poder ayudar a personas en una muy particular situación de vulnerabilidad", asegura Montiel.

'El (no tan) Fantástico Mundo de Caralampio' no solo narra la historia de un hombre solitario, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias “luchas emocionales”. La obra tiene un mensaje claro: cada persona tiene su propia realidad y no debemos juzgarla sin conocer lo que hay detrás. Montiel, además de expresar su sentir con esta propuesta escénica, demuestra -una vez más- su gran humano. "Lo que más me emociona es poder ayudar a esta gente y darles la mayor cantidad de dinero posible", concluye.

Próximas representaciones

La obra se presentará el 5 de octubre en el Teatro Isidoro Olgoso del Zaidín, el 12 de octubre y en elauditorio de Maracena el próximo 25 de octubre. Más tarde, con su '(no tan) fantástico mundo', Montiel representará su obra en Montilla, Córdoba.

Montiel se enfrenta con entusiasmo y algo de vértigo a estos nuevos escenarios: "Siempre he actuado en teatros de 30 o 40 butacas, como mucho 70, y ahora me enfrento a teatros de 300 butacas. Me da mucho vértigo, pero la emoción de poder ayudar lo supera todo", confiesa.

Próximos proyectos

Tras el éxito de esta obra, Montiel planea escribir y montar una nueva producción titulada 'El viaje de tu vida', que fusionará teatro, humor y crecimiento personal. "Quiero contar cómo nos dejamos influir por las creencias que nos transmiten nuestros padres y la sociedad, y cómo es nuestra responsabilidad deshacernos de ellas en la adultez. Creo en un teatro que cuenta algo, no en un teatro vacío", concluye el artista.