Dean Wareham ofrecerá en Granada su único concierto en Andalucía

El artista neozelandés Dean Wareham actuará en Granada el próximo jueves 24 de abril, concretamente en el Teatro CajaGranada. El cantante, uno de los más emblemáticos del indie pop, ofrecerá en Granada su único concierto en Andalucía en el marco de la gira europea que lo llevará por los escenarios de diferentes puntos de España, para presentar su último trabajo, 'That’s the Price of Loving Me', y rememorar lo mejor de 'Galaxie 500', 'Luna' y 'Dean & Britta'.

La gira de Dean Wareham aporta una experiencia única a sus fans con un formato diferente y nuevo que reúne sus mejores canciones. El cantante revisita los grandes éxitos y clásicos de su discografía desde su perspectiva personal, fusionando su característico sonido y destacando la calidad y la pasión que imprime en cada actuación.

Tres canciones componen su último EP: ‘Yesterday’s Hero’, ‘That’s the Price of Loving Me’ y ‘You Were the Ones I Had to Betray’. Aunque este último fue un éxito discográfico, Dean Wareham vuelve a los escenarios para repasar los temas de 'On Fire' (1989), el segundo disco acompañado por 'Galaxie 500', considerado por muchos como su mejor producción.

La trayectoria artística de Dean Wareham es amplia. Nacido en Nueva Zelanda, aunque desde muy joven reside en Estados Unidos, desde sus inicios se ha convertido en uno de los pioneros de la música indie pop que a día de hoy sigue vigente. En 1987 puso en marcha Galaxie 500 y lo convirtió en uno de esos grupos influyentes que todo el mundo cita. Tras su disolución fundó una nueva banda al año siguiente (1992) llamada Luna, con un bagaje de siete discos de estudio y uno en directo que dio lugar al posterior álbum de versiones 'A Sentimental Education' (2017), acompañado de un EP instrumental.

Luna llevó a terrenos más afilados las canciones elípticas y envolventes de Galaxie 500, esas en las que Wareham aportaba una voz de tenor planeadora y texturas de guitarra a fuego lento. De ahí el atractivo de que, en 2025, en otro giro de su carrera, vuelva a los escenarios para interpretar los temas de su disco 'On Fire'.

El concierto que Dean Wareham ofrecerá en Granada, en el Teatro CajaGranada, cuenta con el patrocinio de CaixaBank, Cervezas Victoria y CajaGranada Fundación. Las entradas están a la venta en www.entradascajagranada.es, taquilla del Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía - de lunes a miércoles de 8:00 a 15:00 horas, de jueves a sábado de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas- y desde una hora antes del inicio del concierto en la taquilla del Teatro CajaGranada.