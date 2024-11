Nitro, de La Plazuela, asegura recibir amenazas de Prok y manda su "apoyo a las víctimas"

Nitro, uno de los integrantes del grupo La Plazuela, asegura haber recibido amenazas de Prok en pleno revuelo por las acusaciones tanto a este último como a su hermano Ayax, que ha roto su silencio para abordar el asunto, por agresiones sexuales. El artista, que se pronunció en favor de las presuntas víctimas de los raperos, ha publicado un vídeo en el que denuncia el intento de intimidación y ha mostrado capturas de pantalla con los mensajes que le habrían llegado a través tanto de su cuenta personal como del grupo de música granadino. "No tengo miedo, Adri -así se llama el cantante-, y no es desde el punto de vista de pelea o lucha. No voy a callarme más o menos porque tú me amenaces", ha expuesto.

"Me he visto obligado a decir algo también y a defender un poco a mi persona, ya que Prok me ha expuesto públicamente", comienza el vídeo de Nitro, publicado desde Miami, donde se encuentra trabajando con la banda. "En mi vida pensaba que tendría que hacer algo así. Se ha expuesto la manera que tienen estas personas de gestionar sus movidas, que es a través de amenazas, que es lo que he recogido a través de la cuenta de La Plazuela y personal", ha sostenido.

Seguidamente, ha desvelado las capturas de pantalla con estos mensajes. "Si en una hora Nitro no sube una disculpa por las mentiras de rata que ha subido, voy a contar la verdad de él… de cómo en la fiesta de los Grammy iba gritándome drogado, que si tenía coca", habría enviado Prok a la cuenta de La Plazuela, para seguidamente aseverar que "varias amigas dicen que no habéis sido muy buenos con ellas y que habéis abusado de poder". "Abusador tú, Nitro, que ya me han dicho estas tus métodos", incide. "Cuando te vea en persona… galletas de todos los colores te vas a comer, que soy pastelero ahora", apostilla. En otra imagen, el rapero le habría amenazado nuevamente "por embustero".

En una historia ya borrada en Instagram, además, Prok habrían cargado otra vez contra Nitro. "Te has atrevido a difamarme sin pruebas y ahora te vas a cagar, yonqui, que tengo a dos amigas que dicen que tratáis fatal a las chavalas y yo vi con mis ojos cómo ibas gritando por los Grammy de Sevilla que quién tenía coca, babeando a la peña y cayéndote para los lados", acusa.

Nitro ha continuado dirigiéndose directamente al rapero. "Seguramente, si algún día me pillas por la calle y me quieras pegar, seguramente me puedas, pero también quería decirte que, por muy fuerte que me pegues y me hagas muchos moratones, no te vas a quitar la responsabilidad que tienes con tanta gente a la que has hecho daño", ha esgrimido. "Me llama bastante la atención cómo los hombres tendemos siempre, ante un ataque, a tirar pelotas para afuera, en vez de hacer un trabajo de mirarnos a nosotros mismos. Preferimos echar la mierda hacia otro lado antes que pedir perdón", se ha encogido, para seguidamente devolver el foco "a lo realmente importante, que son las víctimas". "Sigo mandándoles todo mi apoyo", ha afirmado, antes de deslizar que estas acusaciones de agresiones sexuales por parte de los hermanos "es una cosa que en Granada ya se sabía". "Lo sabía todo el mundo, no es nada nuevo. Si de algo me arrepiento realmente es de haberos conocido", concluye.