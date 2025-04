El Colegio de Enfermería de Granada alerta de la "situación insostenible" del éxodo de profesionales

La marcha de profesionales, ya sea a otras comunidades o incluso al extranjero, es una de las preocupaciones más constantes del Colegio de Enfermería de Granada. Las cifras que maneja la organización indican que 145 profesionales de la provincia se dieron de baja por traslado en el 2024. Su presidente, Jacinto Escobar, asegura que la situación es “alarmante y absolutamente insostenible”. Paula Centeno y Marta Gálvez, dos enfermeras que conocen de primera mano lo que es marcharse fuera de Andalucía para desempeñar su trabajo, relatan a GranadaDigital los motivos de aquella decisión y la experiencia vivida.

“Estamos asistiendo a una pérdida continua de profesionales altamente cualificados. Resulta inaceptable que enfermeras y enfermeros formados en nuestro sistema público se vean obligados a abandonar Andalucía ante la falta de oportunidades, estabilidad y reconocimiento profesional”, incide Jacinto Escobar en declaraciones a GranadaDigital. El presidente del colegio denuncia "una falta de compromiso preocupante con la sanidad pública y con quienes la sostienen día a día” por parte de las "autoridades competentes".

Dos años de trabajo dentro de cinco reales

Paula Centeno trabaja desde hace cinco años en Cantabria. La granadina se marchó al norte del país por amor, pero allí encontró también una estabilidad laboral que le ha llevado a no parar de ejercer desde su llegada. La joven relata que se graduó en 2012 y se quedó en Granada, donde realmente logró tener empleo entre 2015 y 2020. "En total trabajé unos dos años. Los dos primeros fueron sólo en verano y Navidad. Aquí son cinco completos", expone.

La enfermera sostiene que tuvo "suerte" porque "los contratos de Navidad y verano fueron largos, entre dos y tres meses". "A algunos compañeros de mi promoción les dieron incluso una semana", argumenta. Cuando llegó el momento de partir a Cantabria, Paula ya encadenaba contratos con frecuencia, aunque admite que "a lo mejor paraba un mes". Asimismo, apunta que en ese ritmo "nunca puedes organizar tu vida porque no sabes si te van a llamar al día siguiente. Vivía todo el rato pegada al móvil". "Hasta que no llegué aquí no tuve un contrato de seis meses, que es muy triste decirlo. No había trabajado nunca un año completo", añade la sanitaria, que hasta esta nueva etapa no conocía algo tan simple como disfrutar de un periodo de vacaciones. Otro aspecto destacado es la "calidad asistencial" que otorga contar con más personal. Esto beneficia a los pacientes, pero también a quienes los atienden para no verse saturados.

No todo es negativo para Andalucía, pues la profesional señala que en Cantabria cobra "un poquito menos" y existe menos flexibilidad en el manejo de los turnos. Por encima de cualquier condición laboral también está el apego por la tierra. Tanto ella como su pareja tienen claro que un futuro quieren volver a Granada o al menos "acercarnos un poco más a Andalucía". Para que eso ocurra, Paula y otras personas que se encuentran en una situación similar recalcan la importancia de que la bolsa del SAS se actualice.

Regreso a Andalucía con destino Granada

El lustro que suma Paula en Cantabria es el que estuvo Marta Gálvez en Huesca. Natural de Jaén, se formó en la especialidad de salud mental y se marchó "a otra comunidad autónoma que estaba dando contratos de especialista". "Cansada de la distancia", optó por bajar de nuevo al sur con el conocimiento de que iba a tener "opciones de trabajar". Tras dos años trabajando en Granada, se muestra contenta porque "ya está habiendo como rodaje de los contratos de especialista".

"Era muy contradictorio que te formaban y luego no tenía la oportunidad de trabajar como residente aquí, o sea como adjunta. Ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta y las condiciones laborales están bien", manifiesta la enfermera. Su único 'pero' es la necesidad de contar con más personal para ofrecer una mejor atención a sus pacientes. La sanitaria también detalla que el sueldo es mejor que en Aragón. Marta, que ejerce en el Hospital Virgen de las Nieves, afirma que ha tenido fortuna porque ha conseguido firmar contratos de larga duración, lo que le ha ahorrado "ir moviéndome de un sitio a otro".

La calidad asistencial es uno de los puntos en los que más insiste el Colegio de Enfermería de Granada, que asevera que "nos faltarían 700 enfermeras en Andalucía para llegar al menos a la media española que son 6 enfermeras por cada 1000 habitantes". Jacinto Escobar hace hincapié en que “tenemos la ratio más baja de la media española y europea". Los casos de Paula y Marta demuestran que la voluntad de los profesionales siempre remará a favor.