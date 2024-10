La cuenta de Cristina Fallarás desvela una denuncia de agresión sexual hace diez años en Granada

La cuenta de Instagram de la periodista y escritora Cristina Fallarás, convertida ya en todo un buzón de relatos anónimos de agresiones sexuales y machistas, ha desvelado una denuncia por agresión sexual que habría ocurrido hace diez años en Granada. El relato de la joven, que entonces tenía 17 años, detalla que el presunto agresor sería "un cantante muy famoso" granadino, "que por aquel entonces solo era conocido aquí" y que "ahora mismo ha hecho hasta series y películas para Netflix". Además, sugiere la posibilidad de haber sufrido una sumisión química.

Los hechos habrían tenido lugar en una discoteca de Granada. "Me acerqué a él, y maldita la hora que lo hice, para decirle que me gustaba mucho su música. En seguida, me invitó a una copa y empezó a darme conversación", narra la chica, que asegura haber sentido "suerte" porque su presunto agresor se había fijado en ella. "Cuando pasó un rato, empecé a sentirme extraña, mi cuerpo no respondía y le dije que me sentía mal. Me dijo que le acompañase al coche de sus amigos para que tomase el aire, que estaban fuera", prosigue.

Sin embargo, cuando tuvo consciencia de lo que sucedía, se vio "sola con él en mitad de un descampado". "Me bloqueé, me empezó a besar como un bestia, me hizo varias heridas en la boca y me metió la mano por debajo del pantalón", afirma. Un amigo de la joven, a quien califica como su "salvador", apareció y logró sacarla del lugar. "Si no, no sé qué hubiera sido de mí", afirma la víctima.

"Estuve sangrando por la boca y por mis zonas íntimas más de una semana. Sin hablar del trauma que pasé después. Lo volví a ver varias veces después, sentía pánico, pero él me hablaba como si no pasase nada, hasta yo pensé que el problema era mío", concluye la joven, quien asevera que no ha "vuelto a disfrutar" su sexualidad. "Sé que se lo hizo a más niñas, por eso me he armado de valor para hablar", apostilla.