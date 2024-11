Ayax habla por primera vez tras las denuncias: "Nos han dejado destrozados"

Ayax ha roto su silencio por primera vez tras la ola de denuncias de agresiones sexuales en redes sociales que, junto con su hermano Prok, ha recibido en las últimas semanas. Pocos días después de que ambos lanzaran como formación musical un comunicado conjunto al respecto, el rapero se ha pronunciado personalmente para defenderse a través de su perfil oficial en Instagram. El artista ha sostenido que esta serie de acusaciones, que tuvieron su origen en la cuenta de la periodista y escritora Cristina Fallarás, es "mentira y un disparate". "Es una locura y una crueldad lo que nos están haciendo. Es una caza de brujas a la antigua, sin aportar pruebas", ha argüido.

"Son testimonios anónimos que puede haber escrito cualquiera. Como hice en el comunicado, quiero negarlo en nombre mío y de mi hermano", ha incidido el rapero, quien ha afirmado que no se ha manifestado antes al respecto "por consejo" de su abogado. "Si por mí fuera, lo habría hecho desde el segundo 1. Y ahora, voy a hablar", comienza un vídeo mediante el que ha pretendido, además de exponer su alegato, aclarar algunos aspectos. De inicio, ha marcado precisamente distancia con Prok, a raíz de la publicación de un reportaje en medios de comunicación con declaraciones de la expareja de este último. "Sé que os rompe la cabeza, pero no somos un pack", ha tratado de desligarse.

Seguidamente, ha abordado los testimonios que le atañen directamente. "Hay dos que son muy graves y tienen una impronta personal y una serie de detalles que me hacen entender quién es la persona que está detrás, que es una venganza personal e, incluso, creo que vosotros os podéis imaginar de quién estoy hablando", ha sugerido. Después, acerca de los hechos que presuntamente habrían ocurrido en locales de Madrid, ha matizado que él "no vivía" en la capital, sino que residía "en Barcelona".

"Simple y llanamente, quiero remarcar esos hechos y decir que todo eso es mentira y que yo estoy con mi hermano a muerte en todo. Todo lo que se dice de mi hermano también es mentira. Yo estoy con él, no nos vamos a separar ni nada. Estoy con él a muerte", ha esgrimido finalmente. "Hay alguien detrás y lo voy a demostrar. Llevo 20 años trabajando en esto y tengo fans a los que les he cambiado la vida, que me aman. Yo os quiero a todos muchísimo, pero todo esto ha sido una crueldad. He leído y han pasado unas cosas que a mi hermano y a mí nos han dejado destrozados", ha zanjado.