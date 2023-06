Nikki Hill, 'Los Estanques' o Enric Montefusco, protagonistas de la agenda musical del fin de semana en Granada

El Corpus llegó a su fin y una semana más, Granada vuelve con una amplia oferta musical para gusto de todo el mundo. Se aproximan días calurosos, en los que la gente prefiere salir de noche para escapar de las altas temperaturas. Y es precisamente en las últimas horas de la tarde cuando todos los conciertos tienen lugar. Un festival de ritmos africanos y latinos, 'la hija de Tina Turner', un artista a medio camino entre cantante y poeta y un tributo a The Beatles, son solo algunas de las propuestas musicales que acogerá la capital en estos días.

Dr. Tritón - jueves 15 de junio- Lemon Rock

Desde Ciudad de México llega el poderoso 'combo de Surf Instrumental', Dr. Tritón, de la mano de su tour Leyendas del Mar. En 2016 lanzaron su primer álbum, Surfing Contest (Primitiv Records) y cerraron el año con su segundo sencillo, Detective de Bikinis. Tal fue su éxito que en 2018 incluso logran que se emita un programa musical dedicado a ellos en el canal televisivo Canal Once.

Actualmente están promocionando su nuevo sencillo titulado Al Amanecer, el cual se podrá escuchar a partir de las 22:00 horas por ocho euros con entrada anticipada, y entre ocho y diez euros en taquilla.

Mentiras Rodríguez + Lady Tattoo - viernes 16 de junio - RocknRolla

Esta es una banda de rock granadina nacida en la pandemia y con una base sustentada por letras íntimas y de historia propia. Liderada por Eduardo Rodríguez, compositor y ahora voz de la agrupación, Mentiras Rodríguez llega a RocknRolla para compartir una noche de propias experiencias a través de sus letras. Acompañado de Lorenzo Jiménez a la batería, Rafa Plata al bajo y Ernesto Ruiz a la guitarra, la agrupación podrá escucharse a partir de las 21:00 horas. La entrada cuesta 7 euros en la venta anticipada y diez euros en taquilla.

Junto con ellos, también se podrá escuchar el rock potente de Lady Tattoo por primera vez en Granada, los cuales han venido a presentar su disco Elegancia y desprecio directamente desde Murcia.

Seun Kuti & Egypt 80 + Eskorzo + Los 300 + Selma Uamusse - viernes 16 de junio - El Tren

El cartel, encabezado por la banda Seun Kuti & Egypt 80, marca la apertura de este festival con raíz afrotropical al que se podrá asistir a partir de las 22:00 horas por el precio de 25 euros. El artista, fuertemente influenciado por su padre, el cual fue pionero de la música afrobeat social, defiende al igual que su progenitor los derechos sociales y el empoderamiento africano.

Junto con ellos, Eskorzo, una banda granadina que se dio a conocer hace diez años gracias al EP donde recopilaron versiones afrobeat de himnos que todo el mundo conoce, ahora vuelve para emprender una gira alternativa con su nuevo repertorio. Además, vienen con una edición especial de una de sus canciones de la mano de Maracuyeah!, el sello organizador de esta fiesta musical.

Finalmente, para poner el cierre de la noche, Los 300, trío de instrumentistas, actuarán de forma exclusiva acompañados de la mozambiqueña Selma Uamusse y Yimboró, el nuevo club de música afro-tropical con las sesiones de las productoras Pauza, desde Cuba, Dj Floro, terminará por darle ese sabor latino y africano.

Los Estanques - viernes 16 de junio - Aliatar

Portadores de un sonido olvidado en la industria musical, Los Estanques recuperan un pop psicodélico con trazos de jazz y folk. Íñigo Bregel, principal compositor, acompañado de sus compañeros después de mudarse de Bilbao a Madrid tras su éxito, llegan en 2019 a editar su tercer álbum, The John Colby Sect. Estos detalles y matices propios de su música se podrán escuchar a partir de las 22:00 horas el viernes 16 de junio en la Sala Aliatar con entrada de libre acceso.

Nikki Hill - viernes 16 de junio - Teatro Cajagranada

Desde la sorpresa de 2013 con su álbum debut Here's Nikki Hill, la artista no ha hecho más que acrecentar su fama mezclando sus raíces de blues con denominación góspel. Y es que Hill, instalada en Missouri, decidió abandonar el coro de la iglesia para pasar a los grandes escenarios, con su marido Mat Hill, guitarrista. Tras el gran éxito en el Viva Las Vegas Festival y otros muchos triunfos, la cantante llega al fin a Granada para compartir su música y poner a todos de pie con el recuerdo de aquellos sonidos tan característicos de la música afroamericana fundidos en uno solo.

Llamada por muchos 'la hija de Tina Turner', Hill dará su espectáculo con los riffs de su marido Matt de fondo a partir de las 22:00 horas, al cual se podrá asistir comprando la entrada anticipada por el precio de 21,50 euros.

Enric Montefusco - sábado 17 de junio - Teatro CajaGranada

Meridiana fue el título de su debut en solitario, publicado bajo su propio sello discográfico. Antes, compositor y vocalista de los Standstill, dejó el grupo para perseguir su compromiso tanto con la poesía como con la política, siempre a través de sus letras.

La entrada para el concierto cuesta 15,50 euros. La actuación será a partir de las 21:00 horas en el Teatro CajaGranada, cuando se podrá escuchar como el cantante hace una vuelta al origen y trae con él los ecos de melodías cargadas de un valor social y autobiográfico.

Tributo a The Beatles. Candlelight - domingo 18 de julio - Hotel Palacio de Santa Paula

Como ediciones pasadas, vuelve este fin de semana el concierto más famoso a la luz de las velas. Esta vez, traerán la magia al lugar haciéndole un tributo a The Beatles. Harán un recorrido por sus temas más famosos, de la mano del Cuarteto de cuerda Melissando.

Habrá dos sesiones, una a las 19:30 horas y otra a las 21:30 horas. El precio de la entrada es de 25 y 15 euros, respectivamente. Eleonor Rigby, All You Need Is Love y Yesterday serán algunos de los títulos que regalarán la noche del domingo para recordar a aquellos chicos de Liverpool.

Conciertos en Granada el jueves 15 de junio

21:30: DEMENCIA GENIL . Sala Riff.

. Sala Riff. 22:00: GOSPEL MOLOTOV . Librería Café Pub.

. Librería Café Pub. 23:00: YAVEREMOS + BAJO A. RocknRolla.

Conciertos en Granada el viernes 16 de junio

19:00: CONCIERTO DE ROCK PROGRESIVO SYFEST . Conservatorio Superior de Música Victoriana Eugenia.

. Conservatorio Superior de Música Victoriana Eugenia. 21:00: KITAI + THE FIXED TRÍO . Planta Baja.

. Planta Baja. 21:00: SYCK BAND + PRÓXIMA APERTURA. Industrial Copera Revert.

Industrial Copera Revert. 21:00: TEXAS LUTHERAN UNIVERSITY CHOIR CONCIERTO CORAL. Iglesia de los Santos Justo y Pastor.

Iglesia de los Santos Justo y Pastor. 21:45: (JUKE JOINT) DOBLE CAPA + PALMAR DE TROYA. Lemon Rock.

Lemon Rock. 22:00: DAVIDE SALVADO + SENTIDO BOHEMIO. Kiosko El Lago.

Kiosko El Lago. 22:30: KARIM DÚO . Carlota Braun.

. Carlota Braun. 00:00: NAIKE PONCE. Cueva Flamenca La Comino.

Conciertos en Granada el sábado 17 de junio

18:00: ALEX SERRA & TOTIDUB + SIRENA ASTRAL. The Movement Andalusí.

The Movement Andalusí. 18:30: ALEX SERRA & TOTIDUB. The Movement Andalusí.

The Movement Andalusí. 18:30: RADIO CROONER. Lemon Rock.

Lemon Rock. 20:30: MÚSICA DE CARNAVAL. Coliseo de Atarfe.

Coliseo de Atarfe. 21:00: SHIDOW + NEVADA. Planta Baja.

Planta Baja. 21:00: XPRESIDENTX + MARÍA DEL MAL + ESKÓBULA + ORGULLO FOLLONERO. Industrial Copera Revert.

Industrial Copera Revert. 22:00: RECITAL FLAMENCO. Peña La Platería.

Peña La Platería. 22:00: SANTIAGO AUSERÓN. Kiosko El Lago.

Kiosko El Lago. 22:00: ZIMABÜ ETËR + DISCONFORT ZONE CONCIERTO DE GRUPOS EMERGENTES. RocknRolla.

RocknRolla. 22:30: BOHEMIANS. TRIBUTO A QUEEN. Korto-Metraje.

Korto-Metraje. 22:30: LOS SILENCIOS. Misifú.

Misifú. 22:30: NAMASTE. Carlota Braun.

Conciertos en Granada el domingo 18 de junio