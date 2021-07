Netflix, HBO, Disney+: en qué plataforma está la película o serie que quiero ver

Hay tal cantidad de títulos hoy en día en las plataformas de streaming que resulta complicado buscar un título e incluso saber en que plataforma se encuentra. Por fortuna, hay una serie de páginas que facilitan esa tarea. Son páginas webs y apps con buscadores que permite saber en que plataforma está la película o serie que la gente quiera ver. Algunos de ellos son los siguientes:

JustWatch

Es la página web referente. Su buscador muestra todas las plataformas en las que puede estar legalmente disponible un título. Incluye todas las plataformas en las que está legalmente disponible el título de una película o serie. También incluye las que se encuentre disponible en pago por visión

Movies Anywhere

Facilita la gestión de la compra de películas desde un único sitio. Se puede acceder a todos los títulos que se adquieran en formato digital en distintos servicios de pago como Apple TV, Prime Video, Google Play, evitando el ir de una en una por las distintas apps correspondientes.

Flicksurfer

Esta no es de encontrar en que plataforma esta la película o serie. Sirve para localizar dentro del catálogo de Netflix una joya por descubrir. Las clasificaciones por géneros que efectúa esta plataforma son en ocasiones un laberinto intrincado que define los títulos de una manera un tanto peculiar,motivo por el que no viene nada mal disponer de este particular metabuscador.

Reelgood

Ofrece información de más de 300 sitios gratuitos y de pago en los que encontrar contenidos online. Permite hacer un seguimiento de quienes ven series de forma simultánea y necesitan llevar un control sobre los capítulos pendientes. Su versión permite el acceso mediante navegador web, como de apps para iOS y Android.

Watchworthy

Tiene un buscador que localiza contenidos disponibles en más de 200 servicios de streaming y de pago por visión, añadiendo dos funciones interesantes. La primera es elegir en qué plataformas se cuenta con suscripción para limitar la búsquedas sólo en ellas. La segunda es permitir una selección personalizada de sugerencias en función de los gustos del usuario.