Un gran mural para decir ‘no’ a la violencia de género desde las aulas

El instituto Rivera de Fardes, ubicado en la localidad granadina de Purullena, ha creado un mural bajo el lema ‘Hacia un futuro sin violencia de género’ cuya presentación ha contado con la presencia de la diputada de Igualdad, Mercedes Garzón, que ha felicitado al centro educativo por su compromiso con la lucha por la igualdad.

La diputada ha señalado que “la población adolescente no suele identificarse cuando se habla de violencia de género. Lo consideran algo lejano y que sucede en relaciones y parejas adultas”, por lo que ve “fundamental” la sensibilización de los más jóvenes.

En esta línea, ha subrayado, que la Diputación de Granada está “comprometida”, junto a los ayuntamientos de la provincia, en la lucha contra la violencia de género y dirige su labor de sensibilización y prevención “a toda la ciudadanía y a todas las etapas de la vida, pero con especial atención a la juventud”.

“Vamos a intentarlo con todas nuestras energías, ocurra donde ocurra, pues según estudios realizados, las agresiones se pueden dar en muy distintos espacios”, ha puntualizado Garzón, indicando expresamente situaciones de pareja, el instituto, ocio, la calle y las redes sociales.

Además, ha recordado que las nuevas tecnologías han generado distintos espacios de socialización “muy interesantes y útiles, pero que también han propiciado un nuevo escenario de victimización”. Por ello, considera “tan necesario” trabajar la prevención con la juventud.

También ha subrayado que es “fundamental” cambiar las conductas de las personas mayores porque es “lo que estamos enseñando y lo que los adolescentes llevan a la práctica en sus relaciones”. Así, ha hecho referencia a expresiones como “no me gusta que te vistas así”, “no te juntes con esas amigas”, “no me haces caso” o “no me quieres lo suficiente”.

“Debemos centrar la mirada en las chicas y chicos de nuestro entorno, aprender a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, el control a través del móvil, sobre la ropa, las amistades o los célebres celos como signo de amor”, ha insistido Garzón.

La Corporación apuesta por la educación como camino “más seguro” para evitar las ideas que perpetúan “la falsa creencia de superioridad del hombre sobre la mujer” y el uso de la agresividad como “instrumento para ejercer el poder”.

Así, la diputada ha asegurado que “educar sirve para prevenir la violencia contra las mujeres, atacando la raíz del problema, que es el sexismo y el machismo instaurado en nuestra sociedad”, por lo que la comunidad educativa tiene un papel “determinante” en la lucha por la igualdad y la superación de conductas sexistas.

Según ha apuntado, actividades como la del mural del instituto de Purullena “sirven para movilizar y sensibilizar de una forma creativa”, y ha felicitado al centro por “manifestarse claramente contra la violencia, creando un recordatorio permanente a favor de la igualdad”, un “símbolo inequívoco” de compromiso en la construcción de un futuro igualitario.

Guadix y la UGR llevan la igualdad a los colegios

Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadix promocionará la igualdad y la inclusión de la mano de profesionales de la Universidad de Granada. Con cargo al Pacto Nacional contra la Violencia de Género y dinamizado por el Centro Municipal de Información de la Mujer se han iniciado una serie de talleres dirigidos a alumnado de centros educativos de Primaria de la ciudad accitana.

Estos talleres, que dieron comienzo el pasado viernes, serán impartidos por José Luis Cabezas Casado (director del Secretariado para la Inclusión de la UGR y profesor titular de Psicología de la UGR) y por Ana Portillo Portillo (técnica de la Unidad de Igualdad de la UGR, sexóloga y psicóloga) bajo el título Inteligencia Emocional para promover la Igualdad y la Inclusión y prevenir la Violencia de Género.

El Ayuntamiento de Guadix y la Universidad de Granada trabajarán juntos por la igualdad y la inclusión con alumnado de primaria.

En la inauguración del primer taller en el colegio Padre Poveda ha participado la concejala de Políticas de Igualdad, Encarni Pérez, el equipo directivo de dicho centro educativo, responsables del Centro Municipal de información a la Mujer, así como los ponentes. Participarán en dichos talleres durante los meses de mayo y junio alumnado de los centros Padre Poveda, Divina Infantita, Medina Olmos, La Presentación y Adelantado Pedro de Mendoza.