Salud cita desde este lunes a los casi 30.000 granadinos que sólo han recibido una dosis de AstraZeneca

Un total de 29.613 granadinos menores de 60 años correspondientes a los grupos 3B, 3C y 6 comenzarán a ser citados desde este lunes para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid de AstraZeneca. En todos los casos se trata de profesionales sanitarios, sociosanitarios y de instituciones penitenciarias que recibieron el primer vial de la solución de la Universidad de Oxford, pero a los que no se les pudo administrar el segundo tras la suspensión de este suero debido a los casos de trombos.

Aunque las citas comenzarán a notificarse desde este lunes, fuente de Salud han señalado a este medio que las vacunas comenzarán a inyectarse desde el martes, priorizando siempre a aquellas personas que llevan más de 12 semanas esperando el pinchazo de refuerzo. Es decir, los tres meses que deben pasar para completar la pauta de AstraZeneca. Así, quienes ya tenían una cita aún en el horizonte, podrán acudir a los puntos de vacunación que hay en Granada en dicha fecha, mientras que aquellos a los que caducó volverán a recibir un SMS o llamada telefónica confirmándole nuevamente hora y lugar.

En total, son 259.071 los profesionales andaluces que se encuentran en esta situación. El hecho de que se priorice a quienes ya recibieron el primer vial hace más de 12 semanas responde fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, como es lógico, se busca que no transcurra más tiempo entre suero y suero; si bien desde Salud recuerdan que todas estas personas están protegidas contra el coronavirus. El segundo motivo es no interrumpir sobremanera aquellas citas ya notificadas que se adscriben al resto de grupos de edad. Además, Se recuerda que tendrán la opción también de vacunarse con Pfizer. Tanto en un caso como en el otro, siempre previa firma de un consentimiento.

Entre los colectivos afectados hay personal de los servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes, así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas. También fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica y trabajadores o personal sanitario y sociosanitario perteneciente a otros grupos que no pudo completar la pauta; así como colectivos con una función esencial para la sociedad como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas o docentes de las distintas etapas educativas.

El 42% de la población granadina ya está inmunizada

De otro lado, El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha fijado el horizonte de la inmunidad de grupo en la comunidad para los primeros días del mes de julio. En ese objetivo, Granada es el territorio más aventajado hasta el momento de toda Andalucía, pues el 42% de los más de 919.000 habitantes de la provincia ya están inmunizados. Le siguen de cerca Córdoba (41,9%) y Jaén (41,8%). La media andaluza es del 37,7%. Todo ello, a fecha 21 de mayo, la última con datos actualizados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Cabe destacar que se considera inmunidad de grupo cuando el 70% de la población de un territorio está protegida de alguna manera.

En este punto, es importante no confundir ese concepto con el de las pautas completas, pues el primero también engloba a quienes ya se les ha administrado un vial y, además, a los que ya están inmunizados pese a no haber recibido ningún pinchazo. Es decir, por haber pasado la enfermedad. De los 385.604 residentes en Granada inmunizados, un 6,5 no se han vacunado, un 17,8% están a la espera de la segunda dosis un 17,7% (166.371 ciudadanos) tienen la pauta completa. Esto corresponde a dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o bien la única de Janssen. Según el último parte de coronavirus de la Consejería de Salud, 330.427 residentes en la provincia ya han recibido al menos un pinchazo, mientras que el total de viales administrados asciende a 484.731.