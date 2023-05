Los cantantes que han 'resucitado' gracias a la inteligencia artificial

Muchos son los artistas que han 'resucitado' gracias a la aclamada inteligencia artificial (IA). Elegida como expresión ganadora del 2022 por la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y precedida de las palabras vacuna (2021) y confinamiento (2020), se ve cómo el rumbo que ha tomado la sociedad ha cambiado completamente: la pandemia ha quedado en el pasado y la IA es la nueva protagonista que ha venido para quedarse.

En la actualidad, son muchas las disciplinas que penden de un hilo y las personas que han transmitido su miedo hacia esta nueva forma de entender el mundo. Incluso el reconocido Geoffrey Hinton, apodado “el padrino de la inteligencia artificial”, ha renunciado a su puesto de trabajo en la compañía Google, debido precisamente al terror que le despierta este progreso precipitado de las nuevas tecnologías. Y es que, la inteligencia artificial es un arma de doble filo que tiene a la par ventajas e inconvenientes.

El cover de Michael Jackson y Freddy Mercury

Dentro de su parte buena, visto desde la perspectiva de los usuarios, hay una nueva tendencia que se está convirtiendo en la nueva forma de entretenimiento para muchos consumidores musicales, y es la creación de nuevas canciones con inteligencia artificial.

Gracias a la IA, ahora es posible escuchar música generada por algoritmos que imitan las voces de artistas famosos. Es por ello que si alguna vez alguien se preguntó cómo sonaría Freddy Mercury colaborando con Michael Jackson en su famoso single Thriller, o cómo se escucharía a Estopa con la voz del youtuber TheGrefg, ahora ya es posible.

Y es que, incluso, estas canciones han logrado posicionarse en lo alto de las tablas de popularidad, debido a que los más fanáticos apremian el poder volver a escuchar a sus ídolos cantando nuevas canciones. Hay, además, una página que recoge todos estos éxitos musicales hechos única y exclusivamente con IA. Se trata de AI Hits. Aquí se renuevan diariamente todas esas canciones, colaboraciones o versiones que más escuchan los usuarios. Por si fuera poco, también hay un concurso llamado AI Song Contest, en el que se presentan grupos nuevos con canciones creadas de esta forma.

Drake con The Weeknd y Bad Bunny con Rihanna en el top 10

Son muchos los nombres de artistas que peligran debido a esta nueva tendencia. Y es que si para los que ya no están en el panorama musical no supone un gran problema, para los que aún se encuentran en el espectro sí que podría acarrear una serie de problemas, entre ellos legales.

Uno de los artistas que tiene más lanzamientos de canciones no hechas por él, sino por una inteligencia artificial, es el canadiense Drake. Concretamente, tiene más de diez canciones en la lista, siendo el cover con The Weeknd Heart on my Sleeve la más aclamada por la crítica. Publicada por el usuario Ghostwriter en varias plataformas musicales, entre otras variaciones del nombre de usuario, se ha ganado el corazón de los seguidores de Drake, llegando a ver comentarios en el vídeo tales como "esto es incluso mejor que cualquiera de las últimas canciones de Drake".

Junto con esta, otra que ha triunfado es la colaboración irreal de Bad Bunny con Rihanna en la canción Por qué. Esta fue subida directamente a SoundCloud, Youtube y TikTok, pero, igual que la anterior, ha sido retirada debido a que son considerados contenidos infractores, a pesar de que aún no haya ninguna ley que ampare este tipo de productos.

El futuro incierto marcado por las inteligencias artificiales

A pesar de que estas canciones son consideradas como falsificaciones, hay grandes dudas acerca de cómo se va a afrontar esta crisis creada por las inteligencias artificiales. Además, a pesar de que muchas de las canciones originales hayan sido borradas, en este mundo dominado por las nuevas formas de tecnología, todo contenido que gusta se hace viral en cuestión de segundos, facilitando su reproducción en cadena.

Cuando le preguntaron a Albert Einstein cómo creía que sería la Tercera Guerra Mundial, él respondió dubitativo que tal vez sería nuclear, pero que la cuarta sería, sin duda, con piedras y palos. Hoy, en este futuro tan incierto que ha venido de la mano de las inteligencias artificiales hace que surja la pregunta de si tal vez serán estas el detonante de las guerras futuras, si las hubiera.