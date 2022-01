Mercadona versiona un plato italiano por menos de 4 euros

Trabajo, estudios, limpiar, recoger y comprar comida. A veces no hay tiempo para nada y mucho menos para cocinar. Por eso, Mercadona ha vuelto a poner a la venta una serie de productos que se preparan en menos de 10 minutos para poder cenar.

Entre ellos, se encuentra un famoso plato italiano: el calzone de jamón cocido y queso. Si encuentras este plato en tu supermercado, no dudes en comprarlo. Y si te gusta la pizza, no te vas a arrepentir. Este plato recoge una masa doblada rellena con tomate, jamón y queso. Todo lo que necesitas para ser feliz cuando llegas a casa cansado y no tienes ganas de cocinar, pero te apetece algo más elaborado.

El calzone de jamón y queso de Hacendado cuesta solo 3,60 euros. Un precio que parece asequible para todos los bolsillos. Son pocas las personas que no disfrutan de este producto, por eso se ha convertido en una estrella a nivel de ventas.

En cuanto a su valor nutricional, el calzone de Mercadona contiene 235 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, según se especifica en la información de su etiqueta. En total cuenta con 400 gramos una unidad, tratándose de un plato precocinado. Por este motivo no conviene abusar de este plato, pero es una buena opción como ‘fondo de nevera’ por si algún día es necesario recurrir a él.