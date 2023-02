Más de 7.000 personas se dan cita en el Domingo de Piñata del Carnaval de Alhama

El clima, con las temperaturas propias de estas fechas, fue finalmente benévolo en el último día de la fiesta más representativa de Alhama de Granada, que finalizó con las habituales actuaciones de las comparsas, tanto locales como foráneas, sobre el escenario o en un animado pasacalles. Lo dieron todo para animar a las miles de personas que han visitado el municipio para disfrutar de uno de los carnavales más antiguos de Andalucía.

Alhama de Granada se despedía de su carnaval que, durante cuatro días ha llenado las calles del municipio, con la celebración del día más importante de esta fiesta: el Domingo de Piñata. En este día, agrupaciones carnavaleras llegadas de fuera y también las locales, fueron ocupando el escenario desde las cuatro de la tarde para ofrecer todo su arte y desparpajo con la entonación de sus ingeniosas coplillas, que encontraron en todo momento la complicidad del público que las aplaudía, alabando a los artistas. La presentación de las diferentes actuaciones, como ya es una tradición más de esta fiesta, corrió a cargo del siempre incombustible Noni Toro, locutor de la emisora granadina Boom FM, que hizo un divertido homenaje a su apellido y estuvo animando en todo momento el ambiente entre el público.

La chirigota 'Nos piramos para Alemania', del Centro de Mayores del Zaidín, fue la encargada de inaugurar las actuaciones de las comparsas foráneas a la que le siguieron 'Venimos los del partido' y la murga infantil 'La Escuela de Magia', ambos de la Asociación Peña Poti Poti de Torrox, y cerró la comparsa Ciudad de la Alhambra, dirigida por José Antonio Guarny, que este año actuaba con la comparsa masculina 'Los Amos' y 'El Número Perfecto', comparsa femenina.

Tras las actuaciones de las distintas chirigotas llegadas de fuera, llegó el turno para las agrupaciones locales. Los primeros en hacerlo fueron los 'Gorriones de Placeta' que, tras su bautismo de fuego en los carnavales del año pasado han llenado las calles de alegría y juventud durante los cuatro días de fiesta. Con sus disfraces de Reyes Católicos, la comparsa, dirigida por Javier Molina Castañeda, ofreció un gran espectáculo sobre el escenario que fue correspondido por un numeroso público entregado, que no paró de aplaudir cada una de las coplillas de su repertorio. Le siguieron la chiriparsa 'Los que Faltaban', ya una formación decana de esta fiesta y cuya labor y aportación al carnaval será recompensada este 27 de febrero en la celebración de los Premios Alhama, organizados por el Patronato de Estudios Alhameños, donde recogerá el premio a 'Una Labor Alhameña'. Para este año, la formación carnavalera ha querido poner en valor a la típica máscara jameña, auténtica protagonista de esta fiesta, con un disfraz alusivo a esa tradición más arraigada.

Como en cada edición del carnaval y del Domingo de Piñata, los encargados de cerrar las actuaciones locales y subir los niveles de fiesta y diversión a límites insospechados fueron los componentes de la comparsa 'El Pitorreo' que, de nuevo, no defraudaron con su puesta en escena.

Durante las actuaciones, además, desde la Concejalía de Fiestas se ha hizo entrega de diversos premios, Malafollá, Gorrión de Placeta y Mascarón, entre las máscaras típicas que evolucionaban entre la gente y que fueron merecedoras de recibirlos. Típicos mascarones y máscaras jameñas que, con su particular soniquete, se mezclaban entre la gran variedad de disfraces que inundaban las principales calles del municipio.

El Domingo de Piñata supone el cierre a esta fiesta que daba su pistoletazo de salida el pasado domingo 19 de febrero con el pregón del carnaval, que este año corrió a cargo de los usuarios del Centro de Día Ocupacional 'El Lucero' de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama que, disfrazados de astrónomos, magos y estrella invitaron a todo el mundo a disfrutar de la fiesta. El carnaval infantil, que este año ha podido realizarse de nuevo tras el parón del año pasado ocasionado por la pandemia, junto a los talleres de máscaras típicas en los centros educativos, son un pilar fundamental de esta fiesta para mantener viva la tradición carnavalera entre las nuevas generaciones.

El Concurso de Máscara Jameña 'José Antonio Mancebo García', que crece en interés en cada nueva edición, se consolida con una gran participación de máscaras típicas jameñas, un centenar, reconociendo y valorando la propia idiosincrasia de esta fiesta como son sus peculiares disfraces.

En resumen, un año más, el Carnaval de Alhama de Granada ha vuelto a vivirse con entusiasmo y pasión tanto por alhameños como foráneos, gracias también a la vigilancia constante de los miembros de Policía Local que velaron en todo momento por el correcto desarrollo de la fiesta, declarada de Interés Turístico de Andalucía en 2009, y que aspira a serlo a nivel nacional. Un carnaval en el que no han faltado sus máscaras y mascarones, el alma, el espíritu y la esencia de la fiesta, que aprovechando la libertad que les da su anonimato se burlan de más de un incauto al grito de '¡Uy, qué torpe que no me conoces!'.