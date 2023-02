"Si Vanessa tenía esos papeles, tendría que haberlos llevado al juzgado y no esperar a ver si iba en la lista"

En medio de la conmoción generalizada por el secuestro el pasado martes de la concejala Vanessa Romero, y tras haber deslizado ante la Guardia Civil que el móvil del mismo podría deberse a que poseía información comprometedora para el Ayuntamiento de Maracena, el viceportavoz del equipo de Gobierno municipal, Antonio García Leiva, atiende a GranadaDigital. En un especial de #DirectosEnRedGD, Leiva ha rechazado toda sombra de duda que pueda cernirse sobre el Consistorio y ha insistido en los dieciséis años de "intachable" gestión municipal. Quien actualmente también ostenta la Concejalía de Urbanismo ha recriminado a Romero que no denunciara en su momento las supuestas irregularidades si tenía constancia de las mismas, así como que haya esperado "a ver si estaba o no en las listas". Asimismo, ha asegurado desconocer detalles revelados días atrás por los medios, como la presunta reunión que el secuestrador habría tenido "con una mujer rubia en el Metro mientras volvía de Armilla", tal y como avanzó el periodista Nacho Abad. Puede ver el vídeo con la entrevista completa en el siguiente enlace.

Pregunta. En un momento como el actual, con una investigación en curso. ¿Ustedes están tranquilos o preocupados por lo que se pueda desprender de esta investigación?

Respuesta. Preocupados no exactamente. En el aspecto personal, lo que necesitamos es una explicación. Si pudiera la Guardia Civil o la Policía Judicial encontrar una explicación sobre lo que ha podido ocurrir en la mente de esta persona, o a que viene esta locura, es una necesidad personal. Por un lado, tenemos a una compañera que ha sufrido un horror y a la que lo único que le deseamos es que se incorpore, supere esto y pueda, y podamos, volver a la normalidad. Y sobre todo a otra compañera, que es Berta, que también ha sentido que en lo personal le desaparecía la tierra bajo sus pies. Que supere también este golpe, que no es el único que ha sufrido en su vida de gran magnitud. Intentar superar eso porque lo demás sinceramente no es una preocupación. La política va y viene y tenemos una tranquilidad muy grande al respecto. Nuestra preocupación ahora es intentar encontrar la normalidad y seguir trabajando.

P. Como viceportavoz del equipo de Gobierno, ¿puede acreditar que tanto el mandato tanto de Berta Linares como el del anterior alcalde, Noel López, están absolutamente limpios?

R. Por completo [hace una pausa]. No solo puedo decirlo, sino que además yo me remito a los hechos. Y los hechos es que durante dieciséis años hemos sido auditados por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), por el Tribunal de Cuentas cuando lo ha requerido, por el Defensor del Pueblo... Por todos. Cuando nos han requerido documentación, jamás nos han puesto ni una tacha. Ha sido una trayectoria intachable. Cualquiera que tenga un poco de razón y razonamiento respecto sabe que se acercan las elecciones. Que una persona que no va en las listas diga que puede haber irregularidades y que, sin embargo, haya estado hace dos años en Urbanismo... Esos papeles supuestamente estaban desde hace bastante tiempo en su poder, por lo que su obligación era llevarlos de manera inmediata al juzgado en caso de que hubiera habido algún tipo de irregularidad. Y no esperar a ver si estaba o no en las listas. Todo el mundo puede caer en que no es algo normal. Precisamente no ceder a esas presiones, porque uno sabe que ha hecho las cosas bien, es la mejor prueba de que no hay nada que temer.

P. Ha dicho que llevan dieciséis años auditados por la AIREF, pero este mismo organismo incluyó a Maracena en un informe sobre el riesgo de cumplimiento de las reglas fiscales de los ayuntamientos publicado en 2017. En concreto, hablaba de "información incompleta y/o incongruente que imposibilitaba la calificación de criticidad". Que la AIREF y el Tribunal de Cuentas nunca emitieron un informe negativo es algo que también defendió la alcaldesa. ¿Qué explicación le dan?

R. Sí. Debido a la cantidad de información que nos pidió la AIREF, se mandó fuera de plazo. Pero cuando examinaron la documentación, una vez emitido el informe, que efectivamente no nos había dado tiempo a mandar una parte [pone especial énfasis en estas dos palabras] de esa información, una parte, a la AIREF, luego no hubo ningún tipo de requerimiento. Si no, la AIREF habría intervenido inmediatamente y nos lo habría comunicado. Lo que pasa es que, efectivamente, la cantidad de información requerida era enorme y, simplemente, no nos dio tiempo de entregarlo en plazo. Pero si nosotros no hubiéramos tenido la documentación en condiciones, la AIREF nos habría requerido inmediatamente cuando después se le mandó o puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes. Y no. Efectivamente, nosotros hemos superado cualquier tipo de auditoría y de sospecha durante dieciséis años. Y todo lo que se ha hecho en este municipio ha quedado bastante claro porque se ha puesto a la cabeza de todos los del Área Metropolitana. Maracena está de largo a la cabeza en infraestructuras y servicios. No lo digo yo. Lo dicen esos mismos municipios.

P. Además de viceportavoz del equipo de Gobierno, usted es concejal de Urbanismo, misma cartera que Vanessa Romero tuvo en el pasado. Es una de las áreas que la Guardia Civil ha pedido salvaguardar. ¿Le han pedido alguna documentación o hecho un requerimiento de cualquier tipo?

R. No, nos ha pedido nada. Lo único que ha hecho la Guardia Civil es ordenarnos salvaguardar la integridad de todos los expedientes, que por otra parte ha sido muy fácil porque lo único que les hemos dicho es que la mayor parte de los expedientes están digitalizados. Además, están en una plataforma con sus copias de seguridad y no pueden ser alterados de forma alguna porque todo eso queda perfectamente reflejado en las siguientes copias de seguridad. Y aparte son la secretaria general y el archivero quienes custodian los físicos desde siempre, con lo cual no hemos tenido que tomar ninguna medida de ninguna clase para salvaguardar esa integridad. Quedaría reflejada cualquier modificación en esos expedientes. Yo no solo he estado como concejal de Urbanismo ahora, sino también en la anterior legislatura. Si en el periodo en el que lo fue la señora concejala pensaba que había alguna irregularidad, lo lógico habría sido ir en ese momento a las autoridades pertinentes. Y no esperar justo a ve si estaba o no en la siguiente lista. Lo vuelvo a repetir, la mejor prueba de esa tranquilidad es que no se cede a las presiones.

P. Se habla de que tenía en su poder la concesión de una gasolinera que podría haber sido ilegal. ¿Ustedes cómo defienden esa versión de la concejala Vanessa Romero?

R. Fíjese usted la incongruencia de este tipo de actuaciones. No estábamos hablando de la licencia medioambiental ni de la de seguridad ni de todo eso que es absolutamente necesario que tiene que tener una gasolinera. Y también la licencia del Ayuntamiento, pero esa es una licencia de actividad. En el caso de que tuviera razón: ¿qué relevancia penal podría tener? ¿Cero, menos uno...? Pero, además de eso, es que la tiene. Los expedientes hay que llevárselos completos. Si uno quiere sacar un expediente del Ayuntamiento, algo por otra parte bastante irregular, tiene que llevárselo completo, y no solamente lo que uno quiera.

P. ¿Por qué está gasolinera no ha abierto? ¿Debería haber abierto ya?

R. Está funcionando desde septiembre u octubre.

P. El periodista y criminólogo Nacho Abad desvelaba el otro día en Cadena Cope una supuesta reunión que el secuestrador de Vanessa Romero habría tenido en el Metro de Granada cuando volvía de Armilla a Maracena. Leo textualmente lo que está publicado: "Fue en el Metro, desde Armilla a Maracena donde todo apunta a que tuvo una reunión con una persona. Dicen que se trataría de una mujer de pelo rubio, permitidme que no dé el nombre". ¿A ustedes la Guardia Civil les ha dicho algo de esto? ¿Les han informado de quién podría ser o qué línea de investigación podría estar abierta?

R. Mire usted, ni nos ha informado ni tampoco nos ha requerido hasta la fecha a ninguno de nosotros, excepto a los directamente implicados. Las informaciones que pueda haber por ahí no sé de dónde salen. El problema es que he escuchado de todo, y algunas de las cosas eran absolutamente absurdas y pintorescas. No puedo entrar en eso. Primero porque hay una investigación de la Guardia Civil, a la cual no puedo agradecerle más el comportamiento tan extraordinario. Sé que es su trabajo y por eso no le dan importancia, pero fue absolutamente increíble verlos venir a salvaguardar la vida de la alcaldesa cuando sucedió aquello, a protegerla en el caso de que pudiera estar en peligro y cómo nos mantuvieron informados hasta que lo detuvieron. Fue en ese momento le dijeron a la alcaldesa que ya podía estar tranquila porque estaba todo bajo control y ya podía volver a su casa. Creo que no sabemos muchas veces lo que tenemos.

P. Volviendo a la pregunta anterior, este mismo periodista contaba que, cuando Vanessa iba con su secuestrador en el coche, éste le preguntó qué sabía de Berta y qué información manejaba. ¿Entiendo que tampoco la Guardia Civil les ha podido comentar nada de eso?

R. Nada. Es que a nosotros la Guardia Civil no nos ha comentado nada porque no estamos directamente implicados en el caso. De lo que nos enteramos es por la prensa, y algunas cosas que se han dicho sabemos de forma directa que no pueden ser ciertas. Y otras que usted dice, pues no sé de dónde las habrán sacado o si serán verdad o serán mentira. No sé. Depende de la credibilidad que tenga cada medio. Supongo que cada medio, o cada persona, tendrán la credibilidad que tengan. Pero no lo podemos saber porque no sabemos nada al respecto. Y está bajo investigación.

P. Usted ha estado comentando estos días en los medios las posibles frases que, sobre Vanessa Romero, podría haber escuchado el secuestrador de boca de Berta Linares. ¿Cuáles serían esas frases que pudieron llevarle a cometer lo que cometió? ¿Tal vez frases en conversaciones telefónicas?

R. Una de las máximas que tenemos en este equipo de Gobierno es que no solemos comentar con nuestras parejas todos los dimes y diretes que tenemos dentro del Ayuntamiento. Pero también es cierto que muchas veces estás con tu pareja y recibes una llamada telefónica o sucede algo. No sales muchas veces de la habitación. Simplemente contestas o hablas. Te olvidas de que está tu pareja al lado. Y una concejala, pues "que si no voy en las listas, verás tú las elecciones cómo yo esto voy a decirlo...". Y que Berta dijera: "Pues mira, pues no. Da igual. Dile que no, que yo no cedo a las presiones. Lo que quiera hacer, que lo haga porque yo no voy a...". Pues puede ser, puede ser, puede ser. Pero lo que realmente nos atormenta a todos es que si en vez de escuchar eso, hubiera escuchado cualquier otra cosa, porque a lo largo del día son decenas de cosas las que nos pasan, de conflictos, de acuerdos... ¿Y si hubiera escuchado cualquier otra cosa? Pues estaríamos hablando de cualquier otra cosa en lugar de sobre esta.

P. Ha pasado ya casi una semana del secuestro. ¿Han podido en este tiempo ya hablar con Vanessa Romero?

R. Algunos compañeros han hablado directamente con ella. Los demás hemos hablado con la familia y nos hemos interesado por cómo sigue y cómo anda. Sobre todo porque lo que queremos es que vuelva, trabaje y esté de nuevo. De hecho, es la mejor manera de intentar superar todo esto. Hemos reactivado, e incluso intensificado, la agenda de Berta. Estar en la casa no es bueno. La cabeza tiene que circular, el aire entrar y lo que queremos es que Vanessa, en la medida de lo posible, esté de nuevo trabajando con nosotros y funcionando. Haciendo lo que realmente le gusta.

P. Tienen pleno extraordinario el próximo miércoles a petición del Partido Popular. ¿Piensan llevar algún tipo de documentación ante los requerimientos que les pueda hacer la oposición?

R. Lo primero que habría que saber es cuáles son esos requerimientos porque, como ya le he comentado, lo único que sabemos es un poco a través de la prensa, como ya le he comentado. De todo lo que nos hemos enterado a través de la prensa resulta absolutamente risible. Hay que tener en cuenta que algunos de los expedientes en los que supuestamente habría irregularidades ya han pasado por el juzgado. Los hemos utilizado para pleitear contra empresas y les hemos ganado. Si hubiera habido alguna irregularidad en esos expedientes, evidentemente lo primero que habría hecho el juez es apreciar que ese procedimiento estaba mal. Es absurdo. El Partido Popular ha hecho una petición sin tener ni siquiera los concejales suficientes para exigirnos ese pleno. Pero hemos aceptado ese embate y lo que haremos es mirarnos a los ojos y que digan exactamente cuál es el problema que ven y por qué en dieciséis años ellos no han visto ni un solo problema y esas irregularidades en expedientes que tienen ellos.

P. ¿Cree que, tanto si se resuelve en un sentido o en otro, este asunto puede pasarle factura electoral al PSOE de Maracena el próximo 28M?

R. Todas las elecciones desde que ganamos en 2007 hemos tenido maniobras de este tipo una y otra vez. Todas las elecciones. Y en todas las elecciones hemos ganado por mayoría absoluta. La diferencia con respecto a las anteriores es este tema personal que nos tiene sobrecogidos. Pero en la cuestión política, todas las veces lo han hecho y todas las veces hemos ganado. Y de hecho, en cada una de ellas la oposición ha quedado todavía más dividida, más fragmentada y con una bajeza moral que a estas alturas lo que le va a resultar difícil es levantarla.