Marta Gutiérrez recuperará Emucesa para Granada

La candidata a la Alcaldía de Vamos Granada continúa su compromiso para recuperar los servicios públicos y ha anunciado que remunicipalizará Emucesa, tal como ha hecho Manuela Carmena en Madrid: “Encontramos en esta empresa antes pública, un claro ejemplo de las causas de la pésima situación económica del Ayuntamiento y de la ciudad; además del caso que denunciamos de los contratos fantasmas, también pedimos la investigación de las tarifas que aumentan el precio del servicio funerario al ciudadano, algo que no consintió ni PP, ni PSOE”.

La formación ha recordado que la empresa que gestiona el cementerio de Granada fue privatizada por el PP, que vendió a una empresa asturiana el 49% de las acciones, “que lo primero que hicieron fue subir los precios introduciendo tarifas fantasma, entre 400 euros y mil euros más en cada servicio y todo a beneficio del socio privado, que ha recibido cada año desde entonces más de un millón de euros mientras el ayuntamiento seguía recibiendo apenas 300.000 euros”. Esto constituye “un perjuicio público se mire por donde se mire”, ha declarado Marta Gutiérrez, candidata a la Alcaldía de la formación y que llevó a Fiscalía uno de los casos más sangrantes de esta legislatura, el de los contratos “fantasma” de Emucesa.

Gutiérrez llevó a Fiscalía pruebas, entre ellas, un informe que ella solicitó, en el que se exponía la existencia de contratos de alta dirección a seis personas, de las que el gerente de la empresa acreditó que cinco de ellas no habían trabajado en la sede de la empresa y no tenía constancia de realización de trabajos para la misma, “asesores nombrados a dedo que cobraron sin haber aparecido siquiera por la empresa”. “Lo hizo el PP, y Cuenca, estando informado, no hizo nada ni desde la oposición ni desde el Gobierno para que se investigase y restituyera el perjuicio a los granadinos. Por eso, desde Vamos Granada llevamos el asunto a Fiscalía, se está investigando y una de las contratadas ya ha devuelto el dinero”, ha indicado Marta Gutiérrez.

La edil señala que hace más de un año que propuso en el pleno una auditoría de las cuentas de Emucesa y el PP y el PSOE se opusieron. “Nuestro compromiso no es con ninguna oscura empresa de fuera de Granada, es con los servicios públicos. En Emucesa hay motivos de sobra para rescindir el contrato con el socio privado. Por eso, remunicipalizaremos Emucesa, tal como ha hecho Manuela Carmena en Madrid, para acabar con esta situación en la que los granadinos pagan mucho más por unos servicios que son básicos y, además, muy sensibles, y el beneficio se va fuera de Granada”, ha puntualizado.