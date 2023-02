María Pérez, lo que empezó como un test y terminó en gloria

María Pérez (Orce, 1996) se subía en lo más alto del podio por tercera vez consecutiva, pero si hay una victoria que necesitaba especialmente era esta. La marchadora granadina vivió momentos complicados tras una doble descalificación en 2022 que "fue un poco decepcionante por todo lo que había trabajado". Por eso, este título de campeona de España no es uno más, sino un triunfo personal que aparca esa "pérdida de confianza que se tiene cuando las cosas no salen bien". Pérez no tuvo rival en esta marcha de 35 km en la que se palpó desde el principio la superioridad con el resto de contrincantes. Detuvo el crono en 2:41:38 a algo más de dos minutos de su propia marca personal, pero termina "contenta", porque el objetivo esta vez era asegurar su presencia en el próximo Mundial de Budapest y, sobre todo, demostrarse a sí misma que podía volver a competir.

La cara oculta de un éxito

María Pérez es la cara humana del deportista. Caer es posible, como necesidad es volver a levantarse. A priori, este tres de tres en títulos de campeona de España en la modalidad de 35 km vendría a ser sinónimo de una carrera sin aparentes obstáculos. Sin embargo, la frialdad de los datos esconde una realidad desconocida para el gran público y que es el pan de cada día en el éxito de los deportistas. Lo que hay detrás solo ellos, que lo viven a diario, lo saben y es que detrás de este último éxito de la granadina se ocultan "cambios" que han hecho en estos meses y "mucho trabajo, sacrificio y momentos donde la lágrima cae", como comenta a GranadaDigital.

Este campeonato de España no era una prueba más para la marchadora que partía sin "plaza para nada" y, con lo que revierte aún mayor complejidad, con dudas sobre sí misma: "No sabía las sensaciones que iba a tener". Los fantasmas de esas penalizaciones todavía planeaban sobre su cabeza y a ello se unía, tal y como asegura a GranadaDigital, cómo respondería a los 35 km "porque no había entrenado larga distancia todavía". Todas esas dudas se disiparon con el comienzo de la marcha donde la granadina no tuvo rival. Bueno sí, "el viento" que sopló en el último tramo de la carrera y que obligó a María a frenar "porque no quería tener un desgaste muscular mayor del que podía tener".

Sin embargo, forzar no fue necesario, porque la atleta cruzó la meta con un tiempo de 2:41:38, muy por delante de las contrincantes que hicieron podio con ella: Cristina Montesinos -entró segunda con un tiempo de 2:50:11- y Antia Chamosa -se quedó en tercera posición con 2:53:33-. El primer puesto era suyo y el objetivo de este campeonato de España estaba cumplido: asegurar su presencia en el Mundial de Budapest que se celebrará del 19 al 27 de agosto. Además, la granadina destaca el no haber tenido "ninguna penalización" y que los jueces pudieran apreciar esos cambios que realizó para que eso fuera así y afirma que "es lo más positivo" que se lleva de la competición.

Doblar en el Mundial, su próximo reto, ¿su sueño? Una medalla olímpica

En esta ocasión, los récords no eran una prioridad, aunque su tiempo le sirvió para fijar la segunda mejor marca mundial del año. "No era el momento" de focalizar en ello, porque los objetivos eran otros. Ahora, con el billete a Hungría en el bolsillo, María Pérez mira ya hacia su siguiente reto que viene dentro de un mes en los 20 km de Córdoba en el que espera "poder hacer lo mismo" en esta modalidad.

La marchadora ya es campeona en 35 km, pero su foco no es esta distancia, sino el 20 km. Y lo será por una sencilla razón: "A día de hoy es la única que va a ser olímpica, porque los 35 km no se sabe claramente ni cómo ni cuándo van a ser". Por ello, María Pérez va a "apostar todo" a esta prueba y es que, como todo deportista, ella también sueña con colgarse un metal en una cita olímpica. Mientras ese momento llega, la atleta granadina no piensa ahora en otra cosa que no sean los 20 km en Córdoba para alcanzar ese objetivo de doblar en el Mundial, un propósito que "ya tenía el año pasado" y no tomó la determinación de no perseguir por "decisiones" propias. Si algo ha demostrado este nuevo título de campeona de España es que sobran los motivos para confiar en sí misma, ya que lo que empezó siendo un buen test de cara al verano, terminó en gloria... la de un título que destierra las inseguridades.