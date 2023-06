María Francés: "Los mayores quedarán espantados cuando vean a la Tarasca"

María Francés es de esas personas que irradian luz y alegría. Una simple frase suya puede hacerte reír a carcajadas en cuestión de segundos a la misma vez que su malafollá granadina o como ella lo llama "simpatía selectiva" te devuelve a lo importante de la conversación. Toda ella es una mezcla de diversión con un toque retro y, sobre todo, con mucho color, algo que podrá verse en el vestido de la Tarasca de este año.

Este miércoles se desvelará el secreto mejor guardado de Granada. El vestido de la Pública para el Corpus Christi de 2023 al fin verá la luz. Con motivo de este evento que marca el inicio de los días grandes de la feria, GranadaDigital ha podido charlar con la diseñadora alicantina y granadina de adopción sobre todo el camino recorrido hasta la exposición pública del vestido más esperado del año.

Con un ojo puesto en el cielo, algo que María Francés confiesa no hacer casi nunca, "ni siquiera en Semana Santa", la estilista reconoce que los nervios han ido apareciendo conforme se acercaba el gran momento. "Estoy muy segura de mí misma, pero estoy nerviosa por el tiempo. Además, la gente está poniendo muchas expectativas en el vestido. Yo lo voy a hacer como mejor sepa y quien conoce mi trabajo sabrá ver mi ADN en el vestido de la Tarasca".

A falta de unas pocas horas para que el diseño de Francés vea la luz, así como el maquillaje a cargo de Antonio Valiente, lo único seguro es que la pieza será llamativa y llenar de color, al más puro estilo de la diseñadora. Algo que, reconoce, puede que no guste a todo el mundo. "A la Tarasca o la amas o la odias. Doy por hecho que la gente más mayor se va a quedar espantada cuando la vean, van a hiperventilar. Pero si esto no es así es que no es la Tarasca".

La inspiración para el diseño más esperado no podía ser otro que Granada mezclada con las señas de identidad de la diseñadora. "Tiene mucho de años 80, mucho color, frunces, la movida madrileña... lo tiene todo el vestido, pero sobre todo color. No pretendo que le guste a todo el mundo, pero sí que va a llevar mi ADN".

María Francés conoció la noticia de que ella vestiría a la Tarasca el pasado mes de septiembre, momento desde el cual ha tenido que guardar este secreto que "le quemaba en las manos" ya que quería pregonarlo a lo cuatro vientos. Sin embargo, no fue hasta hace unas semanas que Paco Cuenca desveló este pequeño gran detalle a los granadinos a través de sus redes sociales. En todo este tiempo, María Francés ha trabajado en un diseño que tuvo muy claro desde el primer día. "No he hecho muchos cambios, de hecho lo he cortado este pasado fin de semana. Todo lo había probado con forro, pero el corte y la confección se ha realizado en estos últimos días. Ha sido una experiencia muy mágica, el poder estar allí y hacerle las pruebas ha sido algo increíble".

Aunque la estilista no ha podido desvelar demasiados detalles sobre su diseño, ni siquiera si llevará gafas, una de sus grandes señas de identidad, sí que ha podido revelar que el vestido de la Tarasca recuperará una gran tradición y que "lo podrá llevar la gente". "Llevará cosas muy potentes, sobre todo dos que son muy guays. Yo que me siento granadina, cuando se lo vi puesto pensé, dios que guay".