Maracena recupera el Programa ADN canino con cerca de 2.000 perros censados

El Ayuntamiento de Maracena ha reactivado el programa ADN Canino, que se implantó en 2016 y que ha estado paralizado durante un tiempo debido al incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la anterior empresa.

Recientemente, se ha firmado un nuevo contrato con la nueva empresa ADN Canino, y en estas últimas semanas se ha actualizado el Registro Municipal de Animales. Además, se han solventado las incidencias registradas con anterioridad, como por ejemplo los animales que estaban pendientes de realizar su ADN tras el pago de la tasa, y animales pendientes de la entrega de la chapa identificativa que el animal deberá portar visiblemente en el collar.

Para poner al día el censo, se han realizado más de 500 llamadas a vecinos y vecinas, informándoles sobre la reactivación del programa y solicitando su colaboración para la identificación de sus mascotas. Con la reactivación de este servicio, Maracena cuenta con una veterinaria encargada de la recogida de muestras de excrementos en la vía pública para identificar a aquellos infractores que no recojan las deposiciones de su mascota. De esta manera, se pretende fomentar la convivencia ciudadana y el respeto al medio ambiente. “Los excrementos de los animales en las calles son un problema bastante acuciante, y nuestro objetivo es el de reducirlo, y especialmente, concienciar a la ciudadanía de la necesidad de un comportamiento más respetuoso con el entorno para tener una ciudad más limpia”, ha destacado la alcaldesa, Berta Linares.

Actualmente hay cerca de 2.000 perros censados en Maracena, y no solo se van a identificar los problemas de los excrementos, sino que “también ayudará a localizar a los perros extraviados o abandonados, ya que la chapa incluye un código QR que lleva al teléfono del propietario en caso de pérdida del animal, de manera que al estar censados también están localizados, seguros y cuidados”, ha dicho Linares.

Como novedad, para llevar el control de los excrementos en la vía pública se ha creado en el municipio un mapa de heces que consiste en hacer una comparación con la base genética para reportar incidencias. “Si el perro está censado e identificado saltarían colores verdes, y en caso de no estar censado podremos saber los puntos más conflictivos”, ha dicho el CEO de la empresa, Enrique Perigüell, quien ha afirmado que “en poco tiempo los maraceneros van a notar una reducción de los excrementos en las calles del 80%”. Otra de las ventajas es que las muestras de heces se compararán con toda la base genética que la empresa tiene en todo el territorio nacional, por lo que “cualquier perro que venga a Maracena y esté censado en otro municipio podremos identificarlo”, ha dicho.

Por su parte, la concejala de Bienestar Animal y Medio Ambiente, Ana Tinas, ha dicho que el objetivo es tener una ciudad mucho más limpia, y “que seamos ciudadanos conscientes de que un animal necesita sus cuidados y que si sale a la vía pública hay que respetarla”. El ayuntamiento comenzará con una campaña de información ciudadana para comunicar la reactivación del programa, y que solo se procederá a sancionar a las personas que sean reincidentes. El jefe de la Policía Local, Manuel Quirosa, ha dicho que con la recuperación de este servicio se pretende que los incívicos sean responsables con la recogida de los excrementos de sus mascotas, y que los vecinos y vecinas que no tienen censados a sus perros lo hagan para actualizar el registro municipal. Las sanciones que recoge la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales por no proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por su propietario/a o no depositarlas en contenedores de recogida domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin van desde los 75 a los 500 euros, aunque Quirosa ha recalcado que con la puesta en marcha de este servicio "no se pretende sancionar, pero si corregir".