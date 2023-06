El PP anuncia un acuerdo con Vox y otras dos fuerzas para gobernar Maracena

El candidato del Partido Popular de Maracena, Julio Pérez, ha anunciado un principio de acuerdo con los cabezas de lista de Vox, Juan Antonio Quesada; Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández, y Maracena Conecta 23, Amabel Adarve, para ser el nuevo alcalde del municipio y desbancar a la socialista Berta Linares.

El entente, al que todavía le faltan "unas cuantas cosas por limar", permitirá a Pérez sumar la mayoría absoluta de 11 ediles necesarios para ser investido alcalde, y llega menos de dos horas después de que Berta Linares anunciase que da "un paso al lado para evitar que la derecha y la extrema derecha entren en el Ayuntamiento". Así, el PSOE dejará de ostentar el poder municipal en Maracena tras 16 años seguidos entre Noel López y Berta Linares.

"Creemos que es necesaria esta unión de cuatro fuerzas políticas, con un programa sobre todo muy parecido, y el cual vamos a llevar a cabo para darle estabilidad a nuestro pueblo y nuestros vecinos, que creo que es lo que más necesita ahora mismo Maracena", ha avanzado Julio Pérez junto al resto de cabezas de lista a las puertas del Ayuntamiento maraecenero. El objetivo, ha insistido, es "regenerar nuestro municipio, levantar la alfombra y colaborar con la justicia en la medida que se nos solicite". Para Julio Pérez, es necesario "poner el nombre de Maracena en el lugar que se merece y no donde ha estado los últimos años, sobre todo los últimos meses".

Y a la pregunta de si Berta Linares ha intentado ponerse en contacto con el PP para formar gobierno, el candidato popular ha reconocido que recibió una llamada "no atendida" de Noel López hace "una semana y pico". "No he hablado con ninguno del Partido Socialista y me he negado a mantener cualquier tipo de reunión con ellos porque están inmersos en una investigación judicial en curso y entiendo que deberían haber dimitido hace ya tiempo", ha añadido Pérez, quien ha recordado que "Berta dijo que dimitir era confesarse culpable y ahora ha dicho que lo hace para que no lleguen las derechas al Ayuntamiento de Maracena".

"Yo creo que lo que está es tratando de mantener en el equipo de Gobierno al Partido Socialista y que no solamente ella es la que tendría que dimitir, sino todos los concejales que han salido porque todos eran miembros de la Junta de Gobierno y sus actos son los que están en un juzgado de Instrucción", ha opinado. Pérez ha manifestado su percepción de que en la dimisión de Berta Linares ha tenido que ver el aparato provincial del PSOE, que este jueves celebró un Comité Provincial Extraordinario en Alfacar.

Respecto a las diferencias programáticas entre las distintas fuerzas que compondrán este gobierno cuatripartito, el líder popular ha reconocido que "tenemos cuatro programas políticos, pero vamos a hacer lo posible por que tengamos uno común y recoger los aspectos comunes en los que todos coincidimos en muchas de las cuestiones. Y a partir de ahí, sacar las peculiaridades del programa de cada uno". Sobre los flecos por resolver, los ha calificado como "cosas sin importancia de lo que serían delegaciones de unos u otros compañeros. El aspecto principal es que salga otro equipo de Gobierno compuesto por once concejales de PP, Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta 23".

Asimismo, el candidato del PP ha admitido que "las negociaciones estaban ya muy avanzadas, pero lo que sí ha agilizado la dimisión de Berta Linares es que teníamos pensado citaros con más tiempo en las próximas horas, pero ante la situación tan convulsa de los ciudadanos, que nos pedían a voces que llegáramos a un acuerdo, nos hemos visto obligados a hacerlo público".

Reacciones de Vox, Quiero y Conecta 23

En la misma línea se ha pronunciado el resto de cabezas de lista inmersos en el pacto de gobierno. El de Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández, ha hablado de "principio de acuerdo con el que queremos tranquilizar a los maraceneros para darle a Maracena su lugar y limpiar la imagen que llevamos sufriendo durante estos meses". "Hay un principio de acuerdo y en cuanto maticemos los flecos que quedan podremos llegar a un pacto final y definitivo", ha ratificado.

Miguel Ángel Fernández ha explicado que el lunes recibió "una llamada que descolgué sin que llegaran a hablarme, y hasta ahora". Igualmente, ha marcado como única línea roja "construir una base y un gobierno sólidos, que no se tambalee ni se meta en el fango, y que no empecemos frágiles porque nuestra única intención es limpiar Maracena y sanear su deuda".

Por su parte, Amabel Adarve se ha limitado a decir que "Maracena ha votado el cambio y con este principio de acuerdo al que se ha llegado penamos que ese cambio está llegando. Le vamos a dar a la ciudad el sitio que se merece y le corresponde con la máxima transparencia posible y dentro de toda legalidad". No ha querido desvelar si han exigido al PP alguna concejalía o área municipal en concreto: "Ese es unos de los flecos de los que se puede hablar más tarde".

"Hemos visto necesario llegar a un preacuerdo para acabar con la corrupción en este Ayuntamiento. Son 16 años de gobierno corrupto y ya era hora de que acabáramos con eso. A la vista de todos está la corrupción que hay en este Ayuntamiento y hay que acabar con ellos", ha resumido lacónicamente Juan Antonio Quesada, de Vox.

La última carta que podría jugar el PSOE con IU

La otra fuerza política en esta ecuación es Izquierda Unida. No en vano, el candidato del PP, Julio Pérez, no ha ocultado los contactos con la candidatura encabezada por Antonio Segovia Ganivet para incorporarla al acuerdo de gobierno que desbancara a Berta Linares del Consistorio.

"Mantuve una reunión con IU el otro día y sigue abierta mi propuesta para que en un futuro puedan colaborar con el equipo de Gobierno. Pero ahora mismo ese equipo de Gobierno va a ser de cuatro partidos y once concejales. En la medida que ellos puedan colaborar, siempre van a tener la mano tendida a la regeneración de Maracena y a lo que nos puedan ayudar", ha explicado.

Fuentes acreditadas consultadas por este periódico no descartan, pese a todo lo expuesto hasta el momento, un cambio de rumbo de última hora si a la dimisión de Berta Linares se suma la de Antonio García Leiva, el tercer señalado en el auto del sumario por el secuestro de Vanessa Romero.

Estas mismas fuentes consideran que aún queda margen de maniobra y días por delante hasta el 17 de junio, cuando el pleno ratificará al nuevo alcalde, así como que la presencia de Berta Linares era el "principal obstáculo" para Izquierda Unida, por lo que sólo faltaría por salir García Leiva. "Sin Berta y Nono, cabría la posibilidad de que IU le diera al PSOE el voto de investidura, que no necesariamente significa gobernar en coalición, para evitar que entre la derecha", explica esta fuente a GranadaDigital.