El PSOE pide la dimisión de la consejera de Salud por las "escandalosas" listas de espera

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha pedido la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, por las “escandalosas” cifras de las listas de espera existentes para someterse a una intervención en cualquier hospital de la provincia, tras publicar la Consejería del ramo los datos que “arrojan un escandaloso incremento de casi un 20% respecto al pasado año”, y le ha pedido al presidente de la Junta que “no juegue con la salud de las y los granadinos”.

“Se trata de un aumento bestial que hace que la situación sea muy delicada, pues hablamos de que estas esperas ponen en riesgo la salud de muchas personas”, ha asegurado Prieto, que ha indicado que casi 70.000 pacientes granadinos están a la espera de ser atendidos por un especialista, 24.000 esperan para ser operados en los seis centros hospitalarios de la provincia y 4.500 pacientes han sobrepasado ya el tiempo máximo de espera para operarse.

Además, ha señalado que los dos principales hospitales de la provincia, el Virgen de las Nieves y el San Cecilio en el PTS, han aumentado el número de pacientes que esperan para ser intervenidos.

Ante esta realidad “vergonzosa”, la socialista ha exigido una respuesta “inmediata” por parte de las y los responsables que “están llevando al caos a la sanidad pública y la salud de la ciudadanía de nuestra provincia”.

“No entendemos el silencio del delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y el responsable provincial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos. Debería abochornarle este terrible panorama y, como mínimo, pedir disculpas por este escándalo”, ha dicho.

Para Prieto, la evolución negativa de los datos “es otra evidencia de que el sistema sanitario público no funciona y no lo hace porque el gobierno de Moreno Bonilla no para de recortar recursos económicos y humanos de la sanidad pública granadina mientras riega de millones a la privada, al tiempo que no soluciona los graves problemas de la pública”.

A su juicio, la situación “es ya muy grave e insoportable" pues "la privatización que está llevando a cabo el PP ya ha llegado muy lejos y está afectando de manera directa a algo tan importante y serio como es nuestra salud". "¿Qué tiene que pasar para que Moreno Bonilla reaccione?”, se ha preguntado.

“¿Le parece normal al presidente de la Junta que uno de cada diez granadinos esté a la espera de una intervención quirúrgica o de ser visto por un especialista?", ha cuestionado la parlamentaria, que le ha urgido que “cese el desmantelamiento de la sanidad pública puesto en marcha durante los últimos cinco años”.

“El Gobierno andaluz ya no sabe cómo justificar y tapar la vergüenza de estas listas de espera que están generando que las personas que esperan para una intervención quirúrgica o un tratamiento o diagnóstico agraven sus enfermedades o incluso pierdan la vida”, ha lamentado.

Prieto ha exigido al Gobierno andaluz del PP "que reconstruya la sanidad pública de arriba abajo tras haberla destruido en todo este tiempo". "No puede pasar ni un día más sin que se contrate a más profesionales y se aplique una gestión eficaz para que el sistema vuelva a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha añadido.