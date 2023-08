Los cambios de las olas de calor

Todo cambia con el cambio climático y tendremos que tomar medidas ante las olas de calor. Y como no pensemos en mantener un turismo de calidad, adaptándolo a las nuevas exigencias y preparándonos para amortiguar el tórrido sol, con el enriquecimiento cultural como bandera y no estacional por las olas de calor extremas que sufrimos y desgraciadamente sufriremos, perderemos fuelle, y no seremos entre los lugares estratégicos y escogidos a nivel internacional para vacacionar en nuestro país. Con la pérdida de la riqueza laboral para el sector de servicios en relación a nuestro Patrimonio. Por tanto, tendremos que cambiar fechas también para ser más atractivos no sólo en los meses veraniegos y atender a unas demandas de temperaturas mejores, para reconfortar a toda nuestra gente y a todos nuestros visitantes. Asimismo habrá que concienciar a los jóvenes y gobernantes para que sepan que es muy importante el ahorro de agua, la protección del medioambiente y de un desarrollo sostenible que cuide y proteja nuestros árboles. Porque si queremos una generación futura, brillante que sea comprometida y responsable con el respeto y la empatía, tendrán que sembrar cuando no aprender de esos valores para ver realizados sus sueños. Tanto es así que una humanidad en manos del consumismo, del egoísmo, de los conflictos bélicos, de las pandemias, de la manipulación, la despersonalización y control de la identidad, amenazan y extorsionan como otras más de las estafas de un espacio cibernético inseguro, lejos de una convivencia saludable con la naturaleza, y de los riesgos de su interacción sin ética; y a contracorriente. Juzguen ustedes.