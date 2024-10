Con una serenidad imperturbable, apenas rota por alguna sonrisa al hablar de su padre, el central del Granada Loïc Williams se ha puesto este jueves frente al micro en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva rojiblanca. En el horizonte, un encuentro que reconoce "especial" ante el Tenerife, el club que le permitió saltar a Segunda División y del que este verano llegó a Los Cármenes. "Me reencuentro con mis compañeros y el staff del año pasado, mucha gente conocida", ha señalado, aunque con el foco en obtener el triunfo este sábado (18:30 horas). Apunta a mantener la titularidad en el centro de una zaga poblada, aunque no teme la competencia ni le pesa el salto a un candidato al ascenso. "Trabajar con presión me gusta", sostiene.

"Desde que llegué aquí tuve la confianza máxima del club. Lo he dicho siempre: soy un chico al que le gusta trabajar hasta tener la oportunidad para, cuando me llegue, estar preparado y aprovecharla. En el fútbol, se tienen momentos buenos y malos. No considero que haya tenido uno malo, solo que he estado trabajando para poder tener mi oportunidad y aprovecharla", ha sintetizado su camino hasta el once del Granada. A su llegada, ha encontrado un objetivo ambicioso, pero no le intimida. "En esta profesión, si no tienes presión, no van bien las cosas", ha afirmado el defensa, cuya confianza tampoco merma la competencia con hombres experimentados como Ignasi Miquel o Pablo Insua, este último también fichado en el pasado mercado. "Tenemos una plantilla muy competitiva, no solo en la posición de central. En la parte defensiva, son todos unos jugadores increíbles y el puesto está muy competido. Desde mi opinión, cualquiera que juegue estoy convencido de que va a hacer un gran partido y se puede ganar perfectamente", ha ahondado.

Cuestionado sobre el momento del conjunto rojiblanco y la diferencia con respecto al combinado de Guille Abascal, Williams ha reconocido que "cambia el sistema de juego". "Ahora el equipo está un poco más compacto. Tenemos la idea más clara ahora. Vamos todos a una, confiamos en lo que dice el míster", ha ahondado el zaguero, quien ha subrayado la importancia de "creer en lo que dice el entrenador, en la idea".

Con la mirada clavada en el compromiso de este sábado, Loïc Williams se ha expresado "agradecido al Tenerife". "Allí tuve la oportunidad de empezar en el fútbol profesional, pero lo único en lo que estoy pensando ahora es en ganar el partido y que los tres puntos se queden en casa", ha incidido el joven futbolista, que conoce bien al cuadro canario. "Empecé con ellos esta pretemporada. Han cambiado de entrenador y la idea es diferente, pero sé que tiene muy buenos jugadores, muy buenos atacantes. Tiene a Luismi, que está haciendo una temporada espectacular, a Ángel, que tiene mucha experiencia y mucho gol… Son un equipo compacto. Siempre que no me coinciden con nuestros partidos, veo los suyos. Veo que están muy compactos. Va a ser un equipo complicado. Lo que se ve en el campo no refleja lo que se ve en la tabla, en mi opinión", ha analizado al rival.

En las últimas fechas, Williams ha destacado por su poderío en los duelos. "Esa es una de mis facetas, pero aun así, aunque sea una de mis fortalezas, creo que tengo margen de mejora tanto en eso como en todo. Soy un chico joven al que le queda mucho por aprender, coger experiencia", ha admitido, abierto a escorarse al costado. "El año pasado ya me tocó jugar algunos partidos de lateral izquierdo. Donde me ponga el míster es donde voy a estar al 100%, ya sea de central, lateral o delantero", se ha ofrecido.