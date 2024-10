Guille Abascal: "No debería ser juzgado por haber nacido en Sevilla"

Guillermo Abascal, exentrenador del Granada CF, habló anoche para los micrófonos de "El Pelotazo" de Canal Sur Radio, por primera vez tras ser cesado por la entidad rojiblanca.

Una entrevista en la que el sevillano dejó varios píldoras sobre las complicaciones y los distintos contratiempos que forzaron su salida, tras solo llevar seis partidos al frente del Granada CF en la Liga Hypermotion. Abascal quiso limar asperezas con una afición con la que no llegó nunca a encajar y describió el ambiente en el seno de un club con la presión constante de ganar para intentar regresar, lo antes posible, la Primera División.

"No me arrepiento de ir al Granada"

Abascal, tras más de siete año lejos del fútbol español, afirmó que sigue convencido de que la decisión de regresar a su país natal y aceptar el reto de dirigir al Granada CF fue un acierto. Tras las experiencias en Suiza, Italia, Grecia y Rusia, el sevillano creía que estaba más preparado, pese a pensar que no volvería a España antes de los 40, para coger las riendas de un club que en sus palabras "durante los últimos diez años ha crecido como entidad y su afición se ha convertido en una de las más fieles".

"La ansiedad se podía respirar en la ciudad deportiva"

A las preguntas sobre el ambiente en el vestuario y la relación con la dirección deportiva del club, Guillermo Abascal apuntó a la "sensación de ansiedad contínua" que le transmitían algunos de los jugadores que habían estado la pasada campaña, en la que los rojiblancos solo ganaron tres partidos. Algo de lo que no pudieron desconectar durante el verano.

El técnico también habló de que esas mismas vibraciones las recibía desde la grada mientras ocupaba el banquillo del Granada CF en el Nuevo Los Cármenes. Algo que era normal, dada la situación de la temporada pasada, pero que piensa que no ayudo a dar el tiempo necesario para plasmar su proyecto de juego en el club. "El estado de ansiedad que había por ganar no lo había vivido nunca".

"Si Weissman no falla el penalti, no estaría aquí"

Según Abascal, si el delantero israelí no hubiese errado el lanzamiento desde los once metros ante el Málaga CF, el seguiría al frente del equipo, ya que en su opinión los resultados de los tres últimos partidos (3 empates) eran una muestra injusta de la mejora que llevaba la plantilla en las últimas semanas. Es más, tras la pregunta de uno de los seguidores del programa, apuntó a que si hubiese podido cambiar algo de lo que hizo sería el cambió en el que introdujo a Weissman en el campo en lugar de Uzuni.

"No me gusta la prensa que destruye"

En la entrevista con los compañeros de Canal Sur, se tocó también el papel de los medios de comunicación locales para acelerar el proceso de salida del sevillano como entrenador del Granada CF. Abascal, amante de la prensa en sus palabras, manifestó su disgusto con la prensa granadina al sacar de contexto a la expresión “hay que comer mierda para saber cómo sabe el jamón", tras la segunda derrota del equipo o como se desvirtuó la realidad alrededor de la salida de Jorge Molina de la entidad.

"No debería ser juzgado por haber nacido en Sevilla"

El último titular de la noche que dejó Guillermo Abascal fue en relación a todo lo vivido en lo personal con los aficionados del Granada CF. A la pregunta de porqué no se había despedido de la afición en su carta, el sevillano apunto a un "lapsus del momento". Pese a ello, no perdió la oportunidad de lanzar un mensaje a colación de algunos de los cánticos que se escuchaban en las gradas durante los partidos.

"Por el hecho de haber nacido en Sevilla, no debería ser juzgado. Se que es una minoría y respeto a una afición que tiene una fuerza especial y un amor hacia su club que al no corresponde una propiedad ausente. Es normal que genere crispación si no se consiguen las victorias."