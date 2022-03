Localizan doce plantaciones de marihuana a gran escala y una cámara subterránea de la zona Norte

Agentes de la Policía Nacional de Granada han desmantelado doce plantaciones de marihuana a gran escala ocultas en cuatro inmuebles y una cámara subterránea situados en una misma calle del Distrito Norte de la ciudad durante el transcurso de una operación en la que se han incautado un total de 1.230 plantas de marihuana, además de detectar la existencia de cinco conexiones a la red eléctrica de carácter ilegal.

Agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico de Granada han desarrollado una operación contra los cultivos a gran escala de marihuana en el interior de inmuebles del Distrito Norte de la capital. Para apoyar y dar seguridad a las intervenciones han contado con la colaboración de policías adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, así como de personal de ENDESA, quienes colaboran con la Policía Nacional de forma permanente en la detección de anomalías del suministro eléctrico relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes y la defraudación de fluido eléctrico, no solo para garantizar su suministro a la ciudadanía, sino también por su seguridad.

La investigación se centró en cuatro inmuebles ubicados en dos bloques de una misma calle en la que, según la información que poseían los investigadores, se habían constituido en exclusiva como entornos de producción a gran escala de cannabis sátiva, habiendo dotado a todas sus habitaciones del material y la infraestructura necesaria para favorecer un crecimiento exitoso de dicha especie vegetal. Durante el transcurso de la investigación realizada también se localizó una plantación subterránea en pleno proceso de producción.

Durante la operación llevada a cabo se han registrado un total de cuatro inmuebles, todos ellos destinados en exclusiva a la producción de cannabis sátiva a gran escala, no contando con mínimos signos de habitabilidad. Los cuatro inmuebles sumaban 14 habitaciones totalmente habilitadas para favorecer el cultivo de la marihuana en lo que se refiere a sus exigencias de luz, aire, temperatura y humedad. Once de ellas contaban con plantas, cuyo porte oscilaba entre los 0,2 y los 1,2 metros de altura, no encontrándose ninguna de ellas actualmente en proceso de floración. Además se localizó una plantación subterránea ubicada en la cámara aislante del subsuelo de uno de los bloques, la cual albergaba 210 plantas.

Los cuatro inmuebles contaban respectivamente con 420, 160, 62 y 388 plantas de marihuana, lo que supone, sumando las encontradas en la cámara subterránea, un total de 1.230 plantas incautadas. Por otra parte, la colaboración del personal de ENDESA ha facilitado la detección de cinco conexiones ilegales a la red eléctrica, las cuales han quedado desmanteladas. La investigación continúa para lograr detener a los responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico antes descritos.