Lluís Costa: "Si el club quiere renovarme, hablaremos, de momento no se han puesto en contacto"

La temporada 23/24 ha llegado a su ecuador y esta primera mitad de campaña en Covirán Granada no podría entenderse sin el nombre de Lluís Costa. El base catalán se ha convertido, aun más, en la piedra angular del proyecto rojinegro dentro y fuera de las pistas. Su liderazgo es indiscutible, pero su gran juego mostrado en las 17 jornadas ya transcurridas, 15 en su caso, lo llevan a ser un jugador imprescindible en la estructura granadina. Ya recuperado de las molestias que lo han mantenido alejado de las pistas durante dos semanas, Costa hace balance de una primera mitad que acaba con "sabor agridulce", aunque reconoce que por como se dio el inicio de la liga, "todos hubiesen firmado acabar con estas cinco victorias".

El nombre de Lluís Costa ha estado ligado, casi desde el mes de septiembre, a su posible presencia en la ventanas FIBA. La convocatoria con la Selección Española ha sobrevolado la cabeza del base catalán durante meses, así como la "queja" de que al ser en febrero, podría quedarse fuera de ellas. Las ventanas FIBA cada vez están más próximas y su presencia en ellas parece hacerse cada vez más real. El base de Sant Just Desvern confiesa que "después de escucharlo tanto, al final uno se lo acaba creyendo un poco" y que si finalmente no estuviese convocado, le daría "rabia". Además, Costa habla sobre su futuro. El jugador catalán acaba contrato esta temporada y asegura que, por el momento, no ha habido conversaciones sobre su posible renovación.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿Cómo sigue la cadera?

Respuesta: Perfecta. Es una alegría no sentir ningún tipo de molestia tras el partido, en ese sentido tenía un poco de miedo. Como si no hubiese tenido nunca nada, la verdad que hemos hecho bien en descansar un poco para volver con más fuerza.

P: ¿Cómo han sido estas semanas alejado de las pistas?

R: La primera bien porque ganamos en Valencia, la segunda con un poco más de impotencia por estar ahí en la banda y no poder ayudar al equipo. Se me hace raro, llevaba, quitando el año pasado que tuve la sanción, desde 2016 sin perderme ningún partido. Impotencia sobre todo por no poder ayudar al equipo. Aun así, me ha ido bien ya que venía arrastrando estas molestias desde hace tiempo. No podía estar al 100% y tenía que parar. No era bueno ni para mí, ni para el equipo, entonces ha sido como que ahora hemos limpiado y todo perfecto.

P: Acabada la primera vuelta de esta temporada, ¿Qué balance hace del equipo y de los resultados conseguidos?

R: El sabor es agridulce. El año pasado acabar con cinco victorias era una fiesta y parecía una brutalidad lo que habíamos conseguido. Este año parece que sea poco. Sí que es verdad que coincido en las dos sensaciones. Este año, si en la jornada 9 que creo que íbamos con un balance de una victoria y ocho derrotas, nos dicen que acabaríamos con cinco triunfos, todo el mundo lo hubiese firmado. Sí que es cierto que, después de ganarle a Valencia, pensábamos que podíamos competir más contra Tenerife. En Lugo el partido se nos hizo largo, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para remontar. Mi balance es que hemos tenido un inicio con un poco de mala suerte y que al final, con ese comienzo, todos hubiésemos firmado acabar con cinco victorias la primera vuelta.

P: ¿Cuál ha sido la derrota que más ha dolido?

R: Creo que la primera contra Murcia. Lo teníamos prácticamente cerrado en dos ocasiones y al final no se dio. Esta dolió mucho, pero quedaban 33 jornadas más. Como doler, más la de Lugo por lo que significaba. Una victoria nuestra era un paso adelante muy importante, pero ellos tenían más hambre que nosotros.

P: ¿Y la victoria que más ha disfrutado?

R: Quizás Santiago, por cómo se dio, porque mostramos mucha solvencia en un momento que había un poco de dudas y que necesitábamos como el comer esa victoria. Además, individualmente fue un partido muy bueno.

P: ¿Ha sido la mejor primera vuelta de su carrera a nivel individual?

R: Esta o la del primera año aquí en Granada. Teniendo en cuenta que esta es en ACB, pues diría que seguro que sí ha sido mi mejor primera vuelta.

P: Volviendo un poco a la actualidad, ¿Qué pasó en Lugo?

La clave es el inicio. Cuando en esta liga empiezas tan mal, después haces un esfuerzo tan grande para poder volver y de hecho nos pusimos cinco arriba, pero llegas con la gasolina muy justa al final del partido. Ellos empezaron con más conciencia de lo importante que era ese partido. Cuando nosotros nos quisimos dar cuenta era demasiado tarde. Es una lástima no ser conscientes de la importancia de un partido así, creo que todo el mundo lo debería saber antes de empezar y no nos deberíamos permitir empezar los partidos así. Fue como fue, pero, me repito, echando la vista atrás, todos hubiésemos firmado estar con cinco victorias ahora mismo.

P: Llama la atención la frase de que Breogán quería más esta victoria. ¿Cómo trata de hacerle saber a los compañeros, como uno de los jugadores importantes de la plantilla, que este tipo de partidos pueden marcar el final de la temporada?

R: Considero que todo el mundo debería saberlo, no hace falta recordarlo. Lo decía Pep (Guardiola) y los grandes entrenadores de fútbol: para la final de la Champions no hace falta motivar a nadie. Esto es un poco lo mismo. Todo el mundo tiene que ser consciente de la trascendencia de este partido. Nos faltó un poco de ambición y de conciencia de saber que si ganábamos allí era un paso muy importante hacia la salvación. Por sacar una parte positiva, el equipo tiene mucha confianza en que vamos a ganar en el futuro, pero hay que materializarlo. Espero que poco a poco podamos encadenar victorias. Realmente, quitando este partido, estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo.

P: Ahora viene Obradoiro, equipo ante el que hicisteis, probablemente, el mejor partido de lo que va de temporada. ¿Cómo de importante es ganarle?

R: Imagínate. Después de haber perdido contra Breogán aun tiene más importante. Si ganamos les empatamos a seis victorias más el average. Es engancharte un poco más arriba, no quedarte rezagado con Breogán y Palencia. Cualquier partido es muy importante, más aun en el Palacio. Espero que esto nos haga salir al 200%.

P: Se habla mucho de que la permanencia está entre Covirán, Breogán y Palencia. Aun así, hay más equipos ahí en la lucha como Girona, Obradoiro o Bilbao. ¿Cómo lo ve?

R: Hay muchos equipos en la lucha y lo bueno que hemos tenido este año, a diferencia del pasado, es que le hemos ganado a Palencia, contra Breogán perdimos de seis, con Bilbao de tres, Andorra hemos ganado, Zaragoza también aunque se haya descolgado un poco más, Obradoiro también hemos ganado. Es algo positivo teniendo en cuenta que le año pasado perdimos contra Betis, Girona y Manresa en casa. Hay muchos equipos en esta situación y en la jornada 17 no se puede decir que nadie esté salvado en la parte baja de la tabla.

P: En cuanto a Jonathan Rousselle, ¿Cómo está siendo trabajar con él?

R: Nos ha dado frescura y necesitábamos un poco más de rotación, sobre todo, entre semana que casi no podíamos cambiar en los entrenamientos. Ahora que he estado fuera, él nos ha ayudado mucho a ganar a Valencia, nos ha venido muy bien su llegada.

P: A nivel personal, ¿la llegada de Rousselle le genera cierta presión?

R: Al contrario, el mejor baloncesto que he hecho ha sido cuando Ziv ha estado apartado del equipo y no teníamos otro base. Yo estoy contento con lo mío. Hay cosas que no dependen de mí. Ahora que está Rousselle, todo lo que nos pueda ayudar viene genial. Su presencia a mí no me influye.

P: Su temporada está siendo espectacular, todos los focos se han centrado sobre su figura y se ha hablado hasta la saciedad de la posibilidad de ir convocado con la Selección. ¿Cómo ha gestionado todo esto, ha habido algún momento de saturación?

R: Ha habido algún momento en el que todo esto me superó un poco. Cuando salió lo del base del milenio, no era consciente de lo que estaba haciendo. Lo he disfrutado más que otra cosa. Lo he intentado llevar con la máxima naturalidad posible. Esto no cambia ni mi forma de ser ni mi forma de trabajar. Esto ha sido lo más importante para mantener esa regularidad, si hubiese sido más joven lo mismo me hubiese afectado un poco más. Lo he disfrutado mucho y ojalá llegue una oportunidad así.

P: Cada vez están más cerca. Se hablaba de que al ser en febrero lo mismo no podría llegar a esa convocatoria, pero las Ventanas FIBA están a la vuelta de la esquina. ¿Hay una parte de usted que dice "y por qué no"?

R: Sí. Al principio decía que no lo veía posible. Ahora, después de escucharlo tanto, al final uno se lo acaba creyendo un poco. Si no fuera me daría rabia, diría joder después de tanto escucharlo se tiene que materializar. No ir no sería un motivo para enfadarme, me daría rabia, pero no sería una decepción.

P: ¿Cuando aparecieron las molestias en la cadera pensó que sí sería un impedimento para llegar a la Selección?

R: Tenía confianza y gracias a dios me conozco bastante mi cuerpo. Es bastante agradecido y en cuanto paro recupero muy rápido. Esto que ha sido un proceso inflamatorio lo recupero bastante bien, entonces tenía confianza en que no se alargaría más de la cuenta. Sí que pensé en que si cuando volviese tenía molestias lo mismo no me dejan ir. Ahora estoy muy bien y espero que no afecte si al final me llaman.

P: Para ir cerrando, se habla mucho de su futuro. Su contrato acaba esta temporada. ¿Ha habido alguna conversación con el club?

R: No, el club no se ha puesto en contacto conmigo. Son ellos los que tienen que dar ese paso. Al igual que con la Selección, es algo que no está en mi mano. Yo seguiré haciendo mi trabajo. Si el club quiere renovarme, hablaremos, pero de momento no he tenido conversación con nadie.

P: ¿Esperaría a Covirán Granada?

R: Evidentemente. Siempre estaré agradecido al Covirán, evidentemente siempre les escucharé. Aun no se han pronunciado así que poco puedo decir. Espero que sea que están esperando a ver qué pasa con la temporada.