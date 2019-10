La Policía Nacional contabiliza seis millones en blanqueo de capitales relacionados con la marihuana en Granada

Seis millones de euros es la cifra que maneja el Cuerpo Nacional de Policía en lo que respecta al blanqueo de capitales del negocio de la marihuana en Granada. Así se ha apuntado en una rueda de prensa conjunta por parte de la Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional.

Entre otros datos, se han incautado 121.829 plantas, alrededor de 13.000 menos que en el año pasado. El número de detenciones llega a los 684, 49 más que en 2018, según los datos proporcionados por la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro.

El dato se da en torno al trabajo realizado por el Cuerpo en Baza, Motril y Granada capital. Las operaciones se han realizado en su mayoría en plantaciones Indoor, es decir, dentro de viviendas o locales comerciales. «En general, la irrupción de la marihuana en el mercado ilícito tiene su germen en el cambio de plantación de consumo propio a producción casi industrial» según ha apuntado el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía Jorge Infantes. La irrupción de las bandas criminales estaría pues relacionada con una optimización de las condiciones de la plantación para su venta, donde resaltarían «la aparición de sistemas sofisticados de climatización» y por encima de todo los enganches ilegales, que darían la rentabilidad del producto.

El propio Comisario del Cuerpo ha insistido en la necesidad de desestigmatizar la Zona Norte como principal segmento de plantaciones de marihuana. » No todos los habitantes de la zona son traficantes de marihuana ni mucho menos. Los enganches se producen, normalmente, de forma particular, no por plantaciones».

Por otra parte, el nuevo paradigma ha traído la aparición de «ajustes de cuentas», los llamados «vuelcos», a consecuencia de los robos y el crecimiento del negocio hacia su industrialización. Infantes ha evitado en todo momento, eso sí, plantear el problema como una cuestión local. «Se trata de un problema de toda España. Prueba de ello es que se ha establecido un plan estratégico a nivel nacional denominado como es el plan verde». De la misma manera, se ha resaltado la idea de la coaptación de las fuentes de financiación, citando los seis millones de euros. La última operación tuvo lugar con la operación Rabbit, donde se incautaron cerca de 4 millones de euros blanqueados por una de las bandas criminales.

Por parte de Guardia Civil, se ha destacado que como media se han realizado en lo que llevamos de 2019 alrededor de 2,5 aprehensiones al día. Francisco García, coronel jefe de la Comandancia de la Benemérita, ha resaltado la complejidad y el tiempo dedicado a estas operaciones, así como la necesidad de seguir en la senda de coordinación con los pueblos, en concreto con las alcaldías, que considera «fundamentales» para llevar a cabo investigaciones más profundas. De la misma manera, García ha destcado el alto grado de conflictividad social que genera el negocio de la marihuana, más allá del ajuste de cuentas, concretamente en lo respectivo al «trapicheo» y los más jóvenes.