La alcaldesa de Motril recibe al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha recibido oficialmente esta mañana al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en un acto institucional que ha tenido lugar en el Salón de Protocolos del Consistorio motrileño y que ha incluido su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento. Rubiales, que ha asistido al acto acompañado por su madre y sus hijas, se ha declarado “orgulloso” y “emocionado” por la recepción que le ha ofrecido el Ayuntamiento, que ha definido como “la casa de todos los motrileños”.

El dirigente deportivo ha afirmado sentir, con este acto, “mi pueblo me devuelve todo el cariño” y ha añadido que él mismo siempre trata de explicar sus “raíces” en Motril, “un lugar perfecto para que un niño crezca siendo feliz”, porque –a su juicio- la ciudad “lo tiene todo”. Rubiales ha asegurado también que, cuando se marchó de Motril siendo joven, ya llevaba “una base y unos principios” y ha añadido que “siempre tengo presente a Motril y siempre pienso en Motril, en mi colegio San Antonio y en la Calle Ancha”.

El presidente de la RFEF ha explicado además que la ciudad que le vio crecer le ha dado “muchos recuerdos, amigos y mucha gente que me quiere”, es parte de mi vida y yo sería otra persona totalmente diferente si no me hubiera criado aquí”. Rubiales ha señalado que, “con mis muchos defectos y alguna virtud, estoy muy agradecido a mi pueblo, porque, si soy como soy, es gracias a mi pueblo”.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha definido a Rubiales como un hombre “humilde, sencillo y muy, muy, muy motrileño” y le ha agradecido personalmente por interrumpir sus vacaciones para ser recibido en el Ayuntamiento de Motril. García Chamorro ha afirmado que son muchos los miembros de la generación de Rubiales que están haciendo “grandes cosas” en sus distintas profesiones y ha indicado que la ciudad tiene una deuda de gratitud con todos ellos por llevar “con orgullo el nombre de Motril” en todos los ámbitos.

La primera edil ha asegurado que sigue muy de cerca toda la polémica existente en torno a los horarios de la Liga de fútbol y se ha mostrado convencida de que las decisiones de Rubiales van en beneficio de este deporte, porque “eres un hombre cabal, inteligente y que ama mucho al fútbol”, ha dicho.

La teniente de alcalde de Deportes, María Ángeles Escámez, ha calificado de “orgullo” la procedencia motrileña de Rubiales y su presencia en el Consistorio en la mañana de hoy. Escámez ha mostrado su alegría por recibir personalmente al presidente de la RFEF en un acto al que han asistido representantes de todas las formaciones que integran el equipo de Gobierno.

Rubiales: “Soy de Motril”

Rubiales ha dejado escrito en el Libro de Honor: “Soy de Motril, me crié y crecí muy feliz en Motril. Es mi pueblo, mi ciudad, lo digo con orgullo. Cuando puedo, vuelvo con mi familia, con mis hijas. Cuando no, siempre Motril está en mí. En mis pensamientos, en mis decisiones, en mi memoria y, sobre todo, en mis sentimientos. Amo Motril, por eso mismo quiero dar las gracias a mi amiga Luisa, querida alcaldesa. También a toda la Corporación. El honor que me hacéis hoy es el mayor que nunca podré recibir. Gracias”. Al término del acto, el presidente de la RFEF ha hecho entrega a la alcaldesa de distintos obsequios para la Corporación, incluida una camiseta con el número 10 y el nombre de “Luisa”, porque “el seleccionador nacional te va a fichar para la Selección”, ha comentado.

Luis Manuel Rubiales Béjar es licenciado en Derecho, vicepresidente de UEFA y presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde el 17 de mayo de 2018. Ex futbolista profesional, fue presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), convirtiendo el sindicato en una referencia europea en su modelo de gestión. En su carrera deportiva como futbolista jugó en todas las categorías como defensa entre 1991 y 2009.