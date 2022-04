"Karanka no tiene el mismo carácter que Mourinho, pero sí una gran personalidad"

Aitor Karanka vive en el Granada su primera experiencia como entrenador en LaLiga, pero ya conocía de sobra los banquillos españoles. Fue el segundo técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, cuando José Mourinho dirigía al conjunto merengue. Tres temporadas durante las que, aun bajo mandato del luso, comenzó a forjar su propio ideario futbolístico y a desarrollar al preparador que hoy busca la salvación en Los Cármenes. "Desde que coincidí con él hasta hoy, habrá cambiado su estilo, seguro", advierte David Mateos, excanterano madridista y miembro del club blanco hasta 2013, aunque señala algunos aspectos que el pasado miércoles, en el Wanda, mostró el equipo al que hoy entrena y que ya entonces se percibían en el vasco. Desde China, recién incorporado al Guangxi Pingguo Haliao, el central analiza la pizarra del vasco: "La suya es una idea de fútbol ordenado".

Mateos, que en la temporada 2010/2011 llegó a tener ficha con la primera plantilla madridista, recuerda de Karanka que, en su concepción, entonces encorsetada por ser segundo entrenador, el juego pasa por "darle buen trato al balón y, sobre todo, adaptarse siempre que tenga enfrente a rivales de entidad, replegarse y salir a la contra". "En el Real Madrid, al final, seguía unas directrices por parte de Mourinho, puesto que su papel era de ayudante, y otra cosa no serán, pero los equipos de Mou eran y son muy ordenados", argumenta el defensa, todo un trotamundos. Características que, en un contexto muy distinto, se apreciaron en el primer encuentro del vitoriano como preparador del Granada.

En la visita rojiblanca al Atlético de Madrid, dispuso a sus nuevos pupilos en un esquema 1-4-2-3-1, por el que ha mostrado especial predilección durante su carrera en solitario y que se asemeja al dibujo con el que jugaba aquel conjunto merengue en cuyo banquillo se sentó. "Es un sistema que, al final, lo que busca desde el orden defensivo de esa figura ‘4+2’ es hacerse fuerte atrás para poder salir con soltura y velocidad al ataque, como hacían en el Real Madrid", desarrolla Mateos. Hombres como Cristiano Ronaldo o Di María explotaban entonces la vertiginosa transición en fase ofensiva, puntualiza.

"Hace mucho que no he tenido la posibilidad de verle entrenar, pero sí era exigente cuando se hacía cargo de los entrenamientos después de los partidos", relata, adentrándose en una faceta menos visible. En este sentido, detalla que al aspecto físico atiende "lo esencial y necesario" y que Karanka es, con el jugador, "un tipo cercano". "A los jugadores que disputaban menos minutos nos trataba como si fuéramos titulares y, de hecho, el trato con la gente que no jugaba tanto era buenísimo. Intentaba apoyarnos y animarnos para seguir trabajando igual de duro, para, cuando nos llegase la oportunidad y nos necesitaran, estar preparados", revela, para concluir que "no tiene el mismo carácter que Mou, pero sí tiene una gran personalidad".

En lo que respecta al futuro inmediato del Granada con Karanka en el banquillo, David Mateos confía en el que fuera su segundo entrenador. "Claro que pienso que puede evitar ese descenso, y más con el buen partido que hicieron en el Wanda, que les dará más confianza para esta recta final", escruta, aunque no espera una resolución pronta. "Quedan cuatro partidos y, en mi opinión, va a estar disputado hasta el último. Hay cuatro equipos para un solo puesto, porque creo que Levante y Alavés se van para Segunda división", expone.

Experiencia inglesa

La marcha de Mourinho del Real Madrid también supuso la salida de Karanka del conjunto blanco, así como el inicio de su carrera como primer entrenador. La inició en Inglaterra, el curso inmediatamente posterior. Ingresó en el Middlesbrough, de la Championship británica -la segunda categoría del fútbol inglés-, cuando la temporada 2013/2014 solo había celebrado 15 jornadas ligueras. Se estrenó con derrota, pero logró revertir la dinámica del equipo para situarlo en la duodécima posición al final del ejercicio.

Los resultados obtenidos con el ‘Boro’ le hicieron ganarse la confianza de la directiva del club, que mantuvo al vasco en el banquillo en la campaña siguiente. Era la primera temporada que podía iniciar como técnico y solo le faltó poner el broche. Cerró el curso en la cuarta posición de la tabla, que otorgó a su equipo la posibilidad de pelear por el ascenso en el playoff. Llegó hasta la final en las eliminatorias, ronda en la que el Norwich le privó de la promoción. En el curso 2015/2016, se redimió. Sumó 89 puntos durante la fase regular del campeonato, que le sirvieron gracias al cómputo de goles para ostentar la segunda posición en Liga y, por ende, ascender a la Premier League.

El salto a la máxima categoría del fútbol inglés fue menos benévolo con el modesto Middlesbrough y Aitor Karanka no logró terminar la temporada. Dejó al equipo tras 27 jornadas, en la décimo octava posición, si bien fue la eliminación de la FA Cup, ante el Manchester City, lo que propició su marcha. No anduvo demasiado tiempo en paro. A mitad del ejercicio 2017/2018, el Nottingham Forest le contrató para reenganchar al equipo a la zona alta de la Championship. No pudo llevarlo más allá de la mitad de la tabla, pero continuó un curso más, que no concluyó. Fue destituido en la 26ª jornada, cuando su plantel era quinto.

Su última experiencia profesional fue en el banquillo del Birmingham, durante la pasada temporada. Fue destituido en la jornada 36, cuando el conjunto enlazó dos derrotas consecutivas en Liga que le dejaron en la antepenúltima posición de la clasificación. Se incorporó al Granada, en su estreno como técnico en la Primera división española, después de 259 partidos en Inglaterra, 169 de ellos en el Middlesbrough.