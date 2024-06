Juzgan este jueves a los miembros del SAT que se enfrentan a cárcel tras una protesta por un despido

El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada tiene previsto celebrar este jueves el juicio contra tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se enfrentan a peticiones de hasta cinco años de cárcel acusados de un delito de desorden público tras los actos de protesta que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021 en la Delegación de Turismo de la Junta por un despido.

La Fiscalía solicita una condena de un año y tres meses de cárcel para cada uno de ellos afirmando que aquel día estas tres personas presuntamente "rebasaron" el control de acceso al edificio de la Delegación de Turismo de la Junta y se introdujeran dentro. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía mantiene que los acusados se introdujeron en la zona de los despachos, "encarándose con el personal auxiliar" que estaba allí trabajando y "revolvieron y manipularon a su antojo la documentación que hallaron".

Junto a ello, desplegaron una pancarta reivindicativa visible desde el exterior, tomando imágenes con las que luego, según el relato del fiscal, "se jactaron en redes sociales", hasta que "finalmente se logró el desalojo no sin fuertes tensiones".

La Junta de Andalucía considera, por su parte, que los hechos son constitutivos de delitos de desorden público, de amenazas y coacciones por el que solicita una condena de cinco años de prisión o, alternativamente, un año y medio de prisión para cada uno de los acusados.

Los sindicalistas niegan este relato de hechos, mantienen que se trató de una acción pacífica y que fueron denunciados por la Junta de Andalucía por sacar una pancarta en contra del "despido ilegal" de una trabajadora con once años de antigüedad por parte de una subcontrata del Gobierno andaluz, "justo después de haber sido elegida delegada sindical y durante una baja laboral".

Adelante Andalucía llevó el asunto hace unos días al Parlamento de Andalucía a través de una pregunta dirigida al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, quien mostró "mucha preocupación" por estos tres miembros del SAT pero matizó que "ni va a interferir en las decisiones judiciales ni tampoco le va a decir a la Asesoría Jurídica y al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía lo que deben hacer".

"No sé si lo que me está pidiendo aquí es que yo, de alguna forma, capitanee una propuesta que retire a la Junta de Andalucía de ese procedimiento. No es mi competencia", precisó Bernal. El juicio está señalado sobre las 10:30 horas después de que fuera aplazado el pasado febrero y, como ya ocurriera aquel día, se ha convocado una concentración de apoyo por parte del SAT, con la presencia de su portavoz nacional, Óscar Reina, y del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, entre otros.