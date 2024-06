García Amado: "Estamos viendo cuál es la persona idónea para llevar este proyecto"

El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha comparecido ante los medios de comunicación antes de la presentación del XV Campeonato de España de Fútbol de Colegios de Abogados, aparición pública durante la que, de manera breve, ha abordado algunos asuntos que copan la actualidad rojiblanca. Entre ellos, la contratación de un técnico, todavía sin concretar. "Estamos viendo cuál es la persona más idónea para llevar este proyecto de la temporada que viene y estamos en esa fase de decisión todavía", ha subrayado, para seguidamente insistir en que la entidad todavía debe "decidir quién va a ser primero, antes de firmarlo".

A preguntas de los periodistas presentes, García Amado también ha dado alguna pincelada sobre el futuro de Augusto Batalla, que termina su cesión sin que exista derecho a compra, y Bruno Méndez, que puede ejecutar una cláusula que le convertiría en agente libre tras el descenso. "La decisión es de ellos, no nuestra. Augusto está cedido, estamos hablando con él. Tiene ofertas de primera división y de clubes interesantes -se encuentra cerca de firmar por el Rayo Vallecano-. La situación está complicada, pero estamos en ello. Con Bruno, lo mismo. Tiene una opción de marcharse también libre, vino también en Navidad con esa situación", ha detallado. "Estamos hablando con ellos, pero tampoco tenemos nada concreto que pueda comunicar. Pero en breve tendremos la decisión de los dos, lógicamente", ha agregado el director general del Granada.

García Amado ha señalado que en el seno del club "se trabaja todos los días" en la construcción del nuevo proyecto pese a que no se haya producido todavía ningún anuncio oficial. "Estamos trabajando intensamente, no desde el día del descenso, sino desde mucho antes", ha incidido el directivo rojiblanco, quien ha resaltado la intención de "hacer la mejor plantilla posible para volver a intentar subir a la Primera División". Posteriormente, ha avanzado que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la próxima semana espera "aprobar los puntos del orden del día normales y habituales, de cuentas, de gestión y nada especial".

Después, ha explicado las medidas adoptadas por el club contra los supuestos casos de reventa del abono para el partido frente al Real Madrid, situación que ha afectado a algunos socios que acudieron a presenciar el encuentro en Los Cármenes. "Son unos procedimientos internos automáticos que tenemos nosotros, que estamos siempre buscando el fraude, no solamente los abonos, sino en tema de merchandising, colaborando con la Liga también en temas audiovisuales de piratería. Es un protocolo interno automático mediante el que nos saltan los avisos y se produjeron muchos en el partido contra el Real Madrid. Lo que hicimos fue activar estos protocolos internos, que son prácticamente automáticos y que se constataron al acabar la temporada para no perjudicar a ninguno de estos abonados que habían hecho el supuesto uso fraudulento del abono. Con lo cual se esperaba terminar la temporada para comunicarles esta situación, que es un expediente, en donde ellos ahora podrán alegar las situaciones si hay algún error o si hay alguna situación que no procede", ha aclarado.

Por último, ha argumentado el traslado del encuentrodel Granada Femenino frente al Levante al Escribano Castilla. "Al disponer la Liga y la Federación el horario unificado a las ocho y media de la tarde, no tenemos luz artificial en la Ciudad Deportiva hasta que este verano acabemos la segunda fase de las obras y no podíamos disputar el partido. Entonces, decidimos ir a Motril", ha señalado, para más tarde añadir que, de esta manera, el club también puede expandir "la imagen y el granadinismo por toda la provincia". "Animamos a que los motrileños acudan a animar a nuestras niñas, que se juegan mucho", ha zanjado.