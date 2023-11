La Junta trabaja en la mejora de la atención de enfermedades neurológicas en Motril

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha indicado este miércoles que su departamento trabaja en aumentar la cartera de servicios para pacientes con epilepsia y con enfermedades neurológicas en el Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, en la costa de Granada.

Así lo ha indicado en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta del PSOE sobre falta de recursos para atender problemas neurológicos en la costa de Granada. García ha explicado que, "como otros diez hospitales más" en la comunidad autónoma, no tienen en su cartera los relacionados con la neurología, si bien la Junta trabaja para "ir aumentando" los servicios como ha indicado que se ha hecho con los endocrinos que sí están ya en los comarcales.

Por otro lado, ha advertido de que "el déficit de neurólogos" puede retrasar el camino de la accesibilidad y el aumento de la cartera de servicios en algunos centros, pues debe de haber el número suficiente de profesionales para que se los pueda desplazar sin que ello afecte a otras prestaciones.

Se trata de contar con el "número suficiente de neurólogos para que sea eficientes desplazarlos", ha explicado García, que ha lanzado un mensaje a estos pacientes y a sus familiares en tanto se trabaja para aumentar los servicios "no solo para la especialidad que ahora mismo no tienen sino de otras muchas" que se van a ir implementando para que ellos no tengan que desplazarse a otros centros.

Por su parte, la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha urgido a la Junta de Andalucía medidas para garantizar en el Hospital Santa Ana de Motril la atención médica a pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas.

Es un asunto que Prieto ha elevado a la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz con el objetivo de que la consejera del ramo se pronunciara al respecto, al considerar que la situación es "crítica al no contar con atención especializada las tres unidades de salud mental que hay en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada".

"Esto obliga" a los usuarios de este servicio a "desplazarse a Granada capital y no entendemos como en una comarca que viven unas 200.000 personas el centro hospitalario motrileño no da respuesta a esas necesidades", ha afirmado, según ha informado el PSOE en una nota.

Tras apuntar que la Asociación Lavanda-Amencost, que representa a personas afectadas por epilepsia y otros problemas o enfermedades neurológicas de la Costa de Granada, ha denunciado ya la falta de recursos especializados en esta zona, la parlamentaria socialista ha pedido al Gobierno andaluz que explique cómo tiene previsto atender a las necesidades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de este tipo de pacientes.