La Junta espera vacunar a los niños entre 5 y 11 años "en diciembre"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado este sábado que espera poder vacunar del coronavirus a los niños de 5 a 11 años "en el mismo mes de diciembre", una vez se reciba el informe positivo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) esté listo para la primera o segunda quincena de diciembre.

Así lo ha señalado en una entrevista en el 'Diario de Córdoba', recogida por Europa Press, donde explica que la distribución de Pfizer o Moderna de esta vacuna para niños de 5 a 11 años va a venir en ampollas diferenciadas y, "cuando esté el visto bueno", se empezará a distribuir por Europa en relación poblacional al resto de los países y en España se hará llegar luego a las comunidades autónomas.

Según los plazos finales de la llegada de estas vacunas, la Junta tendrá que definir la estrategia de administración, pero "si llegan en navidades, no las vamos a tener en neveras, se pueden poner también en los centros de salud", ha señalado Aguirre.

Preguntado por la permanencia de las mascarillas en los centros, ha dicho que sí porque en países como Francia, donde las habían quitado, las están volviendo a poner y "en Andalucía no vamos a estar con vaivenes". "El año pasado no tuvimos gripe ni virus respiratorio sincitial, gracias en parte a las mascarillas. Este invierno nos encontramos con una población con menos desarrollo inmunológico al no haber habido incidencia de estos virus el pasado año, por lo que posiblemente tendremos más VRS y más gripe, y la única forma de controlarlo es con la vacuna y con medidas higiénico-preventivas", ha apuntado.

Respecto al aumento de la incidencia del covid en la región en los últimos días, ha dicho que "tendría que empeorar mucho, además de la incidencia, la presión hospitalaria por covid en Andalucía", que ahora mismo es la más baja de toda España, para que se acordasen limitaciones. "Si el auge de la incidencia no va acompañado de un gran repunte de los ingresos tenemos más capacidad de absorberlo", ha subrayado.

Aguirre también ha apuntado que quieren extender la tercera dosis contra el covid a los profesionales sanitarios y sociosanitarios y a las personas mayores de 60 años, y que ya se lo ha planteado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al comprobar el aumento de la incidencia en esa franja de edad.