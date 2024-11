La Junta activa la fase de emergencia en Granada ante el riesgo de inundaciones

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) tanto en Granada como en Málaga. Lo ha anunciado a las 20:29 horas de este martes el Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras el análisis de los informes técnicos y en coordinación con los municipios afectados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene sus pronósticos para este viernes y el aviso por chubascos "de muy fuertes a torrenciales".

Dados los pronósticos meteorológicos, se ha activado el aviso naranja en distintas zonas de la provincia de Granada por fuertes lluvias a partir de las 3:00 horas de la madrugada. En concreto, la alerta permanecerá vigente durante toda la jornada en la Costa, en Nevada y en Alpujarras, en lo que Aemet ha calificado como una situación de "riesgo". La DANA que se desplaza desde este mismo martes por la Península descargará precipitaciones muy fuertes durante todo el día y provocará un notorio descenso de las temperaturas máximas.

La predicción de avisos de Aemet colorea de naranja toda la Cuenca del Genil, incluyendo la capital. Existe un 100% de probabilidades de precipitaciones durante la jornada, que estarían acompañadas de tormenta eléctrica y fijarían una cota de nieve de entre los 2.100 y los 2.300 metros. Los pronósticos auguran una acumulación de hasta 40 litros de agua en una hora y 100 litros en 12 horas. En municipios costeros, como sucede en Motril, el organismo también pronostica que la alerta llegue a ser naranja, mientras que en otras zonas de interior como Nevada se quedaría en amarilla.

¿Qué es la situación operativa 1?

La fase de emergencia que comprende el PERI implica daños que requieren la aplicación de medidas para el socorro y la protección de personas y bienes. Dentro de ello, la situación operatia 1 se refiere a situaciones que pueden ser controladas mediante el empleo de los recursos ordinarios de los que dispone la Junta de Andalucía o, en su defecto, con el apoyo de medios cuya movilización no requiere la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

📢 El consejero de @InteriorJunta eleva a las 20.22 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundación #PERI en #Andalucia Activados avisos naranja por #lluvias en Antequera, Axarquía, Sol y Guadalhorce (Málaga)⛈️ pic.twitter.com/LnIFZJzCrA — Emergencias 112 (@E112Andalucia) November 12, 2024

Consejos de Emergencias 112

Dada la situación, el servicio de Emergencias 112 ha emitido a través de sus perfiles en redes sociales una serie de consejos de prevención. En primer lugar, sugiere alejarse de ríos, torrentes, puentes y orillas, así como no tratar de atravesar zonas inundadas con el coche. En este sentido, aconseja no realizar desplazamientos en vehículo si no es necesario y, en caso de que lo fuera, mantener una velocidad prudencial y elevar la distancia de seguridad. Además, propone comprobar antes de salir el estado de las carreteras.