El Granada ha finalizado la temporada con el éxito del ascenso consumado y poco a poco se acerca el tiempo de pensar en la plantilla de la próxima temporada, que debe dar un salto de calidad para poder competir en Primera División. Actualmente, el grupo de jugadores en nómina es amplio, por lo que el club rojiblanco está obligado a dar salida a algunos de los hombres que cuentan con ficha del primer equipo. Por lo pronto, lo que se sabe es que varios futbolistas finalizan contrato y, si no renuevan, dejarán de formar parte del Granada. Tampoco hay que olvidarse de los cedidos que regresan al club rojiblanco.

Tres futbolistas acaban contrato este mismo verano. Se trata de Quini, Rubén Rochina y Jorge Molina. Jugadores veteranos curtidos en el fútbol español, además de llevar varias temporadas vistiendo la camiseta de franjas horizontales. Por el momento, no hay noticias de una posible renovación de esta lista de jugadores, por lo que sus últimos años de fútbol estarían fuera de Granada si nada cambia de aquí al 30 de junio.

Víctor Díaz, José Callejón, Alberto Perea y Óscar Melendo también acaban contrato este mes de junio, pero las condiciones de sus cláusulas les amplían su compromiso con el Granada. En el caso del centrocampista catalán y tal y como explicó GranadaDigital en su llegada, su continuidad es "ampliable en función de la consecución de determinados objetivos deportivos", entre ellos el ascenso. En la misma tesitura se encuentran Perea, que seguirá ligado al club por conseguir dicho objetivo, y Callejón, que prorroga su compromiso con el Granada al menos una temporada más.

En cuanto a los cinco futbolistas que estaban prestados de otros equipos al Granada, tres de ellos podrían no continuar. El central uruguayo Erick Cabaco, que tan solo ha jugado 10 encuentros de titular esta temporada, dejaría el club si no se ejerce su opción de compra. En la misma situación se encuentra el argentino Jonathan Silva, que no ha participado en demasía en la zaga de Paco López y su futuro parece lejos de Granada, teniendo en cuenta que el club debería abonar dos millones de euros por sus servicios. El que si deja con total seguridad el club rojiblanco es Pol Lozano, que tras vivir su tercer ascenso consecutivo a Primera División vuelve al Espanyol sin opción a hacerse con sus servicios. Sí seguirán formando parte de la plantilla Shon Weissman y Famara Diédhiou, que tenían opción de compra obligatoria en caso de ascenso. El club abonará así tres millones de euros por el delantero israelí y se quedará también en propiedad al senegalés.

Cinco cedidos regresan

El Granada tiene seis jugadores prestados a otros clubes. Cinco de ellos vuelven a formar parte de la plantilla del Granada a partir del 30 de junio: Adrián Butzke (Paços de Ferreira), Isma Ruiz (Ibiza), Antoñín (Anorthosis Famagusta), Pepe Sánchez (Deportivo de la Coruña) y Alpha Dionkou (Barcelona Atlètic). Quien más ha destacado ha sido el delantero de Monachil, que ha anotado seis goles en la Liga de Portugal, aunque ese motivo no parece suficiente para que tenga hueco en un equipo con la parcela delantera más que cubierta. Mientras, el polivalente Dionkou, una apuesta de futuro del Granada, empezó sin oportunidades pero se ha hecho un hueco en el once del filial del Barcelona y es indiscutible desde hace varios encuentros. Ahora, lucha por ascender a Segunda División.

El caso de Antoñín, que empezó la temporada en el Vitória Guimarães portugués y la acaba en Chipre, tampoco apunta a quedarse en Granada tras encadenar múltiples cesiones. Finalmente, ni Isma Ruiz en el malogrado Ibiza de Lucas Alcaraz ni Pepe Sánchez, que también juega el playoff de ascenso a Segunda, han contado con excesiva participación en sus respectivos clubes.

El sexto jugador cedido es el uruguayo Matías Arezo, que está prestado en Peñarol, equipo de su país. Ahí ha anotado más de una decena de goles y está realizando una buena temporada, pero su cesión no finaliza hasta el próximo mes de diciembre y hasta entonces no volverá a Granada a no ser que el club ejerza la opción de rescate que tiene sobre él este verano. De momento, el delantero sigue haciendo méritos en el fútbol sudamericano para ganarse una oportunidad en el club rojiblanco.